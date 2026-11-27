Archivo - El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, durante la presentación de candidatos que encabezan la lista al Congreso, a 19 de octubre de 2026, en Donistia/San Sebastián, Gipuzkoa - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha anunciado que suspende todos los actos de campaña que tenían previstos para este viernes como muestra de "denuncia y duelo por el asesinato machista" en Bilbao.

Después de que haya fallecido de madrugada la mujer que este jueves por la noche fue apuñalada por su expareja en la capital vizcaína, la formación soberanista ha desconvocado también su mitin de cierre que campaña que se iba a desarrollar en el frontón Labrit de Pamplona/Iruñea, así como el resto de actos que iban a celebrarse en otros lugares de Euskadi.

En un comunicado, EH Bildu hace un llamamiento "a su militancia y a su base social, así como al conjunto de la sociedad vasca, para que participe en las movilizaciones de repulsa contra la violencia machista que el movimiento feminista convoque esta tarde y en los próximos días".