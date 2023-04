EH Bildu ve al PNV "sin rumbo" en la Ley de Vivienda porque "no hay invasión competencial"

Aizpurua asegura que "las mujeres son las perdedoras" con la reforma de la Ley del 'solo sí es sí'



BILBAO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado este viernes que le causó "sorpresa" que el PNV se abstuviera en la votación del informe de Ponencia de la Ley de Vivienda en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso, y que ve a la formación jeltzale "sin rumbo" en esta cuestión. Además, ha asegurado que en el proyecto de Ley de vivienda "no hay invasión competencial".

Aizpurua se ha referido así, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, a las declaraciones que este pasado jueves realizó el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, en las que denunciaba que la Ley estatal de Vivienda supone "una invasión competencial de libro".

"Por supuesto que fue una sorpresa (la abstención del PNV). Ortuzar dice que es una invasión competencial de libro, ¿y luego te abstienes por la tarde?. La lógica te lleva a votar en contra, si de verdad crees que es así", ha señalado.

La representante de la coalición soberanista ha insistido en que durante esta semana ha visto al PNV "sin rumbo" en esta cuestión, y ha asegurado que "de ninguna manera hay invasión competencial, y lo corroboramos tanto nosotros como ERC, que también tiene un gobierno detrás". En este sentido, ha considerado que "hay otras cosas detrás" de la actitud de la formación jeltzale en materia de vivienda.

Ante el llamamiento a la negociación de Ortuzar al Gobierno, ha dicho que desconoce "lo que van a plantear", aunque ha destacado que, si el PNV pretende lograr algo en torno al reglamento de los pisos turísticos, "eso sí que sería una invasión competencial".

"Aquí son los ayuntamientos los que tienen la competencia para regular los pisos turísticos y sería algo asombroso. Por eso digo que el PNV está sin rumbo, porque creo que no sabe explicar muy bien lo que va a hacer y cómo", ha indicado.

Mertxe Aizpurua ha explicado que el proyecto de ley de vivienda "deja la competencia en manos de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas", y que, por lo tanto, "abre el camino y de ninguna manera plantea invasiones, sino justo lo contrario, porque son los ayuntamientos y las comunidades autónomas quienes tienen toda la competencia para hacer lo que quieran".

"La cuestión es qué va a hacer el PNV a partir de ahora en sus ayuntamientos o que diga qué es lo que va a hacer en las próximas elecciones. ¿Está dispuesto a subir el precio de los alquileres?, ¿si o no?, ¿está a favor de evitar desahucios?, ¿si o no?, ¿está dispuesto a designar zonas tensionadas?, ¿si o no?. Eso es lo que debe aclarar y lo que está detrás de todo", ha asegurado.

Asimismo, ha considerado que "entrar en ese doble juego en la defensa de las competencias es peligroso", ya que, en su opinión, "deformamos un poco la esencia del autogobierno y de las competencias".

'SÓLO SÍ ES SÍ'

Por otro lado, Mertxe Aizpurua ha asegurado que "las mujeres son las perdedoras" con la aprobación en el Congreso de la reforma de la ley del 'sólo sí es sí' pactada entre PSOE y PP, porque es "una decisión que va en contra de las mujeres".

La portavoz de EH Bildu ha afirmado que lo que más le "impresionó" tras la aprobación de dicha reforma fue ver a "toda la bancada del PP aplaudiendo y poniéndose en pie", algo que, en su opinión, "fue de alguna manera una humillación para el PSOE, porque, si los que te aplauden son los del PP, parece que la ley no es tuya, sino una ley avalada por el PP".

"Sentí una gran tristeza, porque se ha perdido una gran oportunidad y ha supuesto un retroceso. Las perdedoras son las mujeres, porque es una decisión que va en contra de las mujeres. A fin de cuentas, en la nueva ley, si había violencia no había que probarla, y eso era de alguna manera el corazón de la ley. A partir de ahora no va a ser así, y eso es un retroceso", ha insistido.