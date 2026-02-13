EH Bildu volvería a ganar en Vitoria y crecería hasta los 8 concejales, mientras PSE y PNV mantendrían sus 6 ediles

Archivo - Salón de plenos del Consistorio de la capital alavesa - AYUNTAMIENTO DE VITORIA - Archivo

VITORIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu volvería a ganar las elecciones municipales en Vitoria-Gasteiz e incrementaría su representación desde sus actuales siete hasta los ocho concejales, ampliando su ventaja sobre el PSE-EE y el PNV, que mantendrían sus actuales seis escaños, según la última entrega del sociómetro municipal.

Este estudio, difundido este viernes por el Ayuntamiento de la capital alavesa, indica que de celebrarse ahora las elecciones municipales, el PP perdería uno de sus concejales, quedándose en cinco.

Por su parte, Elkarrekin-Podemos mantendría su único edil y Vox entraría por primera vez en el Consistorio, logrando un representante en el Pleno municipal.

RELEVANCIA Y SIMPATÍA

La encuesta señala a la alcaldesa Maider Etxebarria como la líder con un mayor índice de relevancia política y sitúa al PNV, PSE-EE y EH Bildu como las formaciones que despiertan una mayor simpatía entre la ciudadanía.

Este sociómetro de la capital alavesa se ha elaborado a partir de 1.306 encuestas, realizadas entre el 1 y el 19 el pasado mes de diciembre.