EHNE cree "necesarias" las ayudas por sequía, pero pide "medidas estructurales" y menor dependencia de compra exterior

Forraje - EUROPA PRESS

BILBAO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato agrario EHNE en Bizkaia considera "positivas y necesarias" las ayudas al primer sector para paliar los efectos de la sequía anunciadas por el Lehendakari, Imanol Pralades este jueves durante el pleno de Política General. No obstante la central sindical aboga por adoptar "medidas estructurales" y por tener "menor dependencia de la compra exterior".

El coordinador de EHNE en Bizkaia, Unzalu Salterain, ha asegurado que en la última reunión celebrada para abordar el tema de los forrajes, el pasado 1 de septiembre, la consejera vasca de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, dijo que "no se cerraban a plantear ayudas directas" y que iba a haberlas, pero que tenían que ver cómo articulaban esas subvenciones directas junto con las diputaciones.

Según ha dicho, la concesión de todas estas ayudas, "en principio" les parecen algo "positivo y necesario", aunque ha asegurado que "más allá de las ayudas directas para paliar un poco las pérdidas que se han tenido con la sequía de este año, hay que ir pensando también que estas sequías "van a ser más recurrentes y que la crisis climática ya es un hecho".

MEDIDAS ESTRUCTURALES

En ese sentido, ha asegurado que "de alguna manera, hay que ir preparándose" también para adoptar "medidas estructurales" y ha defendido la necesidad de "crear una cultura" de reservas de forrajes, por ejemplo en ganadería.

Ha defendido igualmente la necesidad de "tener menos dependencia de compras exteriores, porque cuando la sequía no es aquí, sino fuera, y se tiene "una gran dependencia también de la compra de forraje y de proteína vegetal, por ejemplo, de exteriores", hay que conocer las "potenciales de los cuatro territorios" para producir también otro tipo de cultivos