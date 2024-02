EHNE y ENBA movilizarán el viernes en Bilbao a más de 75 tractores para exigir "precios justos para los baserritarras"

Celebrarán un "mercado transparente" en el que ofrecerán cuartos de cordero del país envasados al vacío a un precio de 20 euros la pieza



BILBAO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

EHNE y ENBA de Bizkaia han convocado para este viernes una movilización en Bilbao para reclamar el fin de los tratados europeos de libre comercio y garantizar precios justos para los baserritarras. Los sindicatos esperan movilizar a más de 75 tractores desde las distintas comarcas vizcaínas y llevarán a cabo también un "mercado transparente" en el que ofrecerán cuartos de cordero del país envasados al vacío a un precio de 20 euros la pieza.

El presidente de EHNE Bizkaia, Unzalu Salterain, e Iñigo Bilbao, del sindicato agrario ENBA, dieron a conocer este jueves los actos organizados para la movilización de este viernes, que se desarrollará bajo el lema "BASERRIari", y con la que quieren exigir "respuestas concretras y reales" a los problemas del sector agrario.

Está previsto que los tractores entren a Bilbao desde tres puntos distintos a la 9.00 de la mañana para juntarse las tres columnas a las 10.00 de la mañana en la explanada del estadio de San Mamés. Los más de 75 tractores previstos vendrán desde distintas zonas como las comarcas de Durangaldea y Artibai, Busturialdea, Gernika, Erandio y Txorierri y de Encartaciones y Margen Izquierda.

Desde la explanada de San Mamés partirán conjuntamente hacia el Arenal a las 10.30 aproximadamente y, una vez en el Arenal, a las 11.30 se llevará a cabo un mercado transparente en el que ofertaran cuartos de cordero lechal del país a un precio de 20 euros la pieza.

SIN PRETENSIÓN DE COLAPSAR BILBAO

En principio, la idea es que la entrada y salida de los tractores a Bilbao se haga en fila de a uno y de manera ordenada, ya que, según han informado desde EHNE Bizkaia, no se pretende colapsar Bilbao, sino "visibilizar" sus reivindicaciones.

Con esta iniciativa quieren reclamar la paralización de los acuerdos de libre comercio, "precios dignos" para las/os baserritarras mediante la regulación del mercado y la simplificación de la actual PAC.

En concreto, una de sus reivindicaciones es una moratoria de todos los tratados de libre comercio para analizar el impacto que está teniendo en los mercados locales y europeos. Mientras no se dé ese análisis, demandan la paralización de todas las negociaciones.

Otra de sus demandas es la regulación de los mercados para poder garantizar precios a la parte productora que "cubran los costos de producción" porque "si no se cubren los costos de producción no tiene futuro ninguna actividad, no solo en el sector agrario".

Asimismo, plantean la necesidad de articular también directivas y legislaciones en las que, por ejemplo, se prohíba la venta a pérdidas, es decir, por debajo de los costos de producción dentro de lo que es el marco europeo.

POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA

Los sindicatos también piden la simplificación de los mecanismos de la aplicación de la Política Agraria Comunitaria (PAC) porque, por muy loables que sean las estrategias que se están planteando de cara a la Agenda 2030, los mecanismos "tienen que ser eficaces y tener mucha menos burocracia".

En ese sentido, señalan que se debe actuar en el mercado porque las ayudas solo no garantizan soluciones, ya que, segun han denunciado, se está en un mercado "está intervenido por la especulación".

También ha denunciado las prácticas exportadoras y han pedido que no se deje el mercado "en manos de los intereses de las grandes multinacionales y los fondos de inversión".