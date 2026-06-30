EHU creará plazas provisionales para los afectados por los ceros en la PAU, a la espera de la resolución judicial

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BILBAO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) creará plazas provisionales para los estudiantes afectados por los ceros en la asignatura de lengua y literatura vasca II en la PAU, a la espera de la resolución judicial que analice el fondo del asunto.

De esta forma, la universidad pública vasca atiende los autos de los juzgados de lo contencioso-administrativo de Bilbao de este pasado lunes que ordenaban a la universidad pública vasca que no tenga en cuenta o queden en suspenso, de forma cautelar, los ceros con los que fueron evaluados varias decenas de estudiantes en el examen de euskera de la Pruebas de Acceso a la Universidad.

No obstante, EHU está estudiando la presentación de una apelación a las medidas cautelares porque no está de acuerdo con la motivación de las mismas. "En primer lugar, porque consideramos que nos colocan ante el dilema de incumplir con lo previsto en el Real Decreto, que prevé que se tienen que tener en cuenta las cinco pruebas de acceso a la universidad, las cuales incluyen lengua y literatura vasca II", ha explicado el rector de EHU, Joserramon Bengoetxea en San Sebastián.

Asimismo, ha insistido en que se está colocando a la entidad universitaria ante un "dilema de tener que cumplir o con el auto o con la propia normativa". "Por eso, precisamente, estamos presentando un recurso de apelación contra las cautelares", ha agregado.

(habrá ampliación)