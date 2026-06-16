EHU cree que "carece de sentido" pedir celeridad en la revisión de exámenes de PAU porque existe un "calendario reglado"

BILBAO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La EHU ha precisado que "todo el proceso" de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) "se desarrolla conjuntamente con el Gobierno Vasco" y ha considerado que "carece de sentido" que le reclame "mayor celeridad" en la revisión de los casos denunciados por alumnos debido a la puntuación en euskera porque "el procedimiento cuenta con un calendario público reglado" conforme a la normativa vigente. También ve "incomprensible" que solicite "mayor transparencia" mientras el proceso está abierto.

La universidad pública vasca ha hecho público un comunicado después de que la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, le haya pedido este martes "rigor, transparencia y celeridad" en la revisión de los casos denunciados por alumnos a los que se ha puntuado con 'cero' el examen de euskera en la Prueba de Acceso a la Universidad.

Desde la Euskal Herriko Unibertsitea han puntualizado que la organización de la PAU no corresponde exclusivamente a la universidad, sino que "todo el proceso se desarrolla conjuntamente con el Gobierno Vasco".

Así, han señalado que "la organización, coordinación y supervisión de la prueba corresponde a una comisión mixta, órgano colegiado nombrado por la Viceconsejera de Educación e integrado por cinco representantes del Gobierno Vasco y cinco representantes de la Universidad".

Asimismo, han explicado que los tribunales evaluadores están formados conjuntamente por profesorado universitario y profesorado de Educación Secundaria, "garantizando la participación de ambas instituciones en todas las fases del proceso".

Por otro lado, la EHU ha subrayado que la corrección de las pruebas se realiza "bajo estrictos criterios de objetividad, anonimato y confidencialidad", de manera que las personas integrantes de los tribunales "no conocen en ningún momento la identidad del alumnado examinado ni su centro educativo de procedencia", precisamente para "garantizar la igualdad de trato y la imparcialidad de las evaluaciones".

La universidad ha remarcado que, "desde el inicio de esta situación", ha procurado mantenerse "al margen de la polémica pública y de las presiones externas" y actuar "con responsabilidad institucional y preservando en todo momento las garantías que deben regir cualquier procedimiento de evaluación".

En todo caso, ha recordado, en relación con las peticiones de celeridad por la portavoz del Gobierno Vasco, que "el procedimiento establecido dispone de plazos legales por Decreto y son conocidos por todas las partes implicadas".

Por ello, cree que "carece de sentido reclamar una mayor celeridad en un procedimiento que ya cuenta con un calendario público reglado y que se está desarrollando conforme a la normativa vigente y a los cauces previstos".

Del mismo modo, ha advertido de que "resulta incomprensible la solicitud de una mayor transparencia en los términos planteados mientras el procedimiento permanece abierto".

"La transparencia debe ser compatible con el respeto a la confidencialidad y a las garantías jurídicas que protegen los derechos de todas las personas afectadas. La obligación de preservar la reserva de determinadas actuaciones durante la tramitación del procedimiento responde precisamente a la necesidad de asegurar que este concluya con todas las garantías, con pleno respeto a los principios de objetividad, igualdad de trato y seguridad jurídica", ha apuntado.

CALIFICACIONES EL LUNES

La EHU ha reiterado su compromiso "con el rigor, la imparcialidad y la calidad del sistema de acceso a la universidad", así como con la defensa de un procedimiento que "ofrezca las máximas garantías para todo el alumnado" y ha explicado que el procedimiento de segunda corrección continúa desarrollándose "con normalidad y conforme a los plazos legalmente establecidos". Las calificaciones resultantes de este proceso se publicarán el próximo lunes.

Asimismo, ha incidido en que "la confianza de la ciudadanía en este proceso exige reconocer la responsabilidad compartida de las instituciones que participan en él". "Presentar la organización de la PAU como una responsabilidad exclusiva de la EHU no se corresponde con la realidad de un modelo de gobernanza y gestión compartido entre el Gobierno Vasco y la universidad", ha criticado.