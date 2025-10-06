La EHU reúne esta semana en Bilbao a más de 60 expertos para impulsar la investigación matemática en redes

BILBAO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad del País Vasco (EHU) reunirá, desde este lunes y hasta el próximo viernes, en el Bizkaia Aretoa de Bilbao a más de 60 expertos de distintos países en una semana dedicada a la investigación matemática aplicada en redes.

Según ha explicado, la iniciativa explorará aplicaciones en telecomunicaciones, energía, transporte y redes sociales, "mostrando cómo las matemáticas mejoran el día a día".

Desde la universidad vasca, han remarcado que las matemáticas son "una herramienta esencial para comprender y mejorar el funcionamiento de las redes que utilizamos a diario". Así, gracias a ellas, se pueden diseñar sistemas de telecomunicaciones "más rápidos y seguros", redes eléctricas "más estables y sostenibles", infraestructuras de transporte "más eficientes" y plataformas digitales y redes sociales "más equilibradas".

El estudio de modelos matemáticos, han precisado, permite "anticipar problemas, optimizar recursos y proponer soluciones innovadoras que repercuten directamente en la calidad de vida de la ciudadanía y en la competitividad de las empresas".

La iniciativa organizada por la EHU incluye el sexto curso sobre teoría de juegos con aplicaciones a redes este lunes 6 y martes 7, con los investigadores José Manuel Zarzuelo (EHU), Josu Doncel (EHU) y Balakrisha J.Prabhu (LAAS-CNRS). Se ofrecerán más de 10 horas de formación avanzada sobre cómo la teoría de juegos puede aplicarse a la gestión y optimización de redes.

Por otro lado, del miércoles 8 al viernes 10 tendrá lugar el Congreso internacional NetGCoop 2025, que reunirá a investigadores de países como Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos o India, que presentarán los últimos avances en matemáticas aplicadas -desde la teoría de juegos y la teoría de control, hasta la inteligencia artificial y la optimización- en relación con las redes.

Entre otras actividades, habrá conferencias plenarias de "tres referentes internacionales", el catedrático de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y codirector del c3.ai Digital Transformation Institute, R. Srikant, la catedrática de Estadística en la Universidad Carlos III de Madrid y directora del Instituto IBiDat, Rosa E. Lillo, y el director de investigación en Inria y profesor en la École Polytechnique de París, Patrick Loiseau.

Para el profesor de la EHU y coordinador de estas iniciativas, Josu Doncel, "el intercambio de conocimiento que se producirá en estas actividades va a provocar que las redes (de telecomunicaciones, eléctricas, de transporte...) sufran una gran mejora en los próximos años".