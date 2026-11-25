Mikel Oyarzabal of Real Sociedad celebrates after scoring the team's first goal during the LaLiga EA Sports match between Real Racing Club de Santander and Real Sociedad at Campos de Sport de El Sardinero on November 22, 2026, in Santander, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

SAN SEBASTIÁN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Eibar celebrará el próximo 3 de diciembre el acto de nombramiento de Mikel Oyarzabal como Hijo Predilecto de la ciudad. La ceremonia tendrá lugar en el salón de actos del Consistorio y servirá para rendir homenaje al futbolista eibarrés por "sus méritos deportivos y por representar los valores de Eibar".

Así, el Ayuntamiento ha invitado a todos los vecinos de Eibar a asistir y participar en este acto de reconocimiento --que se celebrará a a las 18.30 horas-- y que pretende ser también "una celebración compartida por toda la ciudad".

El equipo de gobierno municipal propuso el pasado 21 de julio iniciar el expediente para conceder esta distinción, al considerar que Oyarzabal reúne los requisitos establecidos en el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones.

La iniciativa reconoce especialmente su "destacado papel en la conquista de la Copa del Mundo con la selección española, en la que fue una de las piezas fundamentales del equipo y firmó cinco goles durante el campeonato".

El alcalde de Eibar, Jon Iraola, ha destacado que este reconocimiento responde tanto a sus logros deportivos como a sus "cualidades personales". "Mikel Oyarzabal es un motivo de orgullo para Eibar. Su trayectoria, su compromiso y su manera de entender el deporte representan valores con los que nuestra ciudad se identifica plenamente. Es un futbolista extraordinario, pero también una persona que destaca por su humildad, su esfuerzo y su respeto", ha señalado.

Iraola ha añadido que, con este nombramiento, el Ayuntamiento quiere trasladarle, en nombre de toda la ciudad, "el reconocimiento y el cariño de sus vecinos y vecinas". "Mikel lleva el nombre de Eibar allá donde va, se ha convertido en un magnífico embajador de nuestra ciudad y el próximo 3 de diciembre tendremos la oportunidad de rendirle el homenaje que merece", ha concluido.