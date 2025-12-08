EITB Maratoia y BBK Fundazioa recaudan fondos por el envejecimiento saludable con una pista de baile en Bilbao

Cartel de la edición de este año de EITB Maratoia. - EITB

BILBAO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

EITB Maratoia y BBK Fundazioa instalarán este martes una pista de baile en Bilbao, a la altura de la Sala BBK de la Gran Vía, con la que recaudarán fondos para la investigación del envejecimiento saludable, causa elegida para este año bajo el lema "¡Larga vida a la buena vida!".

Este martes, 9 de diciembre, EITB Maratoia sale a calle de la mano de BBK Fundazioa. Será en el número 19 de Gran Vía de Bilbao, a la altura de la propia Sala BBK, donde EITB instalará una pequeña pista de baile. Allí, tendremos la oportunidad de sumarnos a la causa este año y colaborar con la investigación del envejecimiento saludable.

Quienes quieran colaborar con esta causa solo tendrán que bailar el tema "Euskal rock n' roll", de Niko Etxart. Por cada baile, se sumarán euros a un contador, y esa cifra total será donada por BBK Fundazioa a EITB Maratoia.

La pista de baile se inaugurará a las 12.30 horas, con un acto a cargo de la directora de Obra Social de BBK, Nora Sarasola, y la directora de Estrategia y Comunicación Corporativa de EITB, Isabel Octavio.

Todo el que quiera bailar y colaborar con EITB Maratoia podrá hacerlo de 12.45 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y se podrá participar cuantas veces se quiera. Además, según han asegurado desde EITB, "saber o no los pasos no es problema, ya que habrá un tutorial para guiarnos".

Además, durante la tarde, se acercará a la pista de baile el actor y comunicador Eleder Iglesias, además de Oier Agirre, protagonista del vídeo tutorial de esta edición de EITB Maratoia, junto a varios bailarines. Un equipo grabará algunos de esos bailes, para subirlos posteriormente a la web de EITB Maratoia.

Bajo el lema "¡Larga vida a la buena vida!", la causa elegida para este año es el envejecimiento saludable. "Y es que, no se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos mejor, con lo que envejecer de forma saludable es hoy un reto social y de salud", han remarcado desde EITB Maratoia.

Para ello, han apuntado, "resulta imprescindible continuar con la investigación y la innovación en el envejecimiento y, como agente de transformación social, EITB quiere lograr la colaboración de toda la sociedad con esta campaña". Ya se pueden realizar donaciones, a través de BIZUM (33478) y en el teléfono gratuito 900 840 750 (de 11.00 a 22.00 horas).