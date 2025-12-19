EiTB Maratoia recauda 375.477 euros para la investigación del envejecimiento saludable

SAN SEBASTIÁN 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

EiTB Maratoia ha recaudado 375.477 euros para la investigación del envejecimiento saludable. Se podrá seguir realizando donaciones por vía telefónica hasta este sábado y por bizum, cuentas bancarias y web hasta febrero.

En un comunicado, EiTB ha informado de que su maratón solidario ha logrado recaudar 375.477 euros para la investigación del envejecimiento saludable bajo el lema 'Larga vida a la buena vida'.

El ente público ha trasladado su "más sincero agradecimiento" a todas las personas que se han unido a esta causa, por "su esfuerzo y su dedicación".

Alrededor de 150 rostros conocidos de los diferentes ámbitos de la sociedad vasca se implicaron de manera activa en esta iniciativa atendiendo las llamadas realizadas al teléfono gratuito 900 840 750. También se recogieron donaciones tanto a través de la página web de EITB Maratoia, mediante las cuentas de Caixabank, Laboral Kutxa y Kutxabank habilitadas y mediante Bizum (33478 en la pestaña o apartado donar).

El teléfono seguirá abierto hasta las 22.00 horas del sábado y se podrán seguir haciendo donaciones online hasta finales de febrero. La directora de ETB, Isabel Octavio, directora de ETB, ha subrayado "la movilización social que supone EITB Maratoia" que, además, "está transformándose".

Por otro lado, ha recordado que en esta edición, EITB Maratoia ha creado un gran twist solidario, con más de 200 vídeos con versiones del tema 'Euskal rock & roll' de Niko Etxart. Además, este pasado jueves ha convertido en pista de baile mercados y estaciones de tren o autobuses de Pamplona, Vitoria-Gasteiz, San Sebastián y Bilbao en las que se han dado cita más de 1.000 personas.