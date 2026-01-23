Ekain Albite, Rod Llaverías, Inês Nunes, Gala Hernández, Kavich Neang y Valeria Hofmann, elegidos en Ikusmira Berriak

Ikusmira Berriak selecciona sus nuevos proyectos - TABAKALERA

SAN SEBASTIÁN, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los proyectos cinematográficos de Ekain Albite, Rod Llaverías, Inês Nunes, Gala Hernández López, Kavich Neang y Valeria Hofmann han sido seleccionados en la 12 edición de Ikusmira Berriak, las residencias impulsadas por el Festival de San Sebastián, el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera y Elías Querejeta Zine Eskola.

El programa ha batido de nuevo su récord de inscripciones con la recepción de 488 proyectos cinematográficos. De entre los seis proyectos escogidos, cinco son óperas primas y una es una segunda película.

"El calor asfixiante, quizá como señal inequívoca de la debacle climática, los cuerpos de las mujeres, la exploración de las estructuras familiares, el pasado industrial y el universo digital" están presentes en las propuestas seleccionadas, "abordadas desde una rica variedad formal, reinterpretando géneros como el terror gótico, la road movie, el drama psicológico o el body horror", han explicado desde las entidades impulsoras de Ikusmira Berriak.

En la categoría de Elías Querejeta Zine Eskola, a la que optan alumnado y alumni de EQZE, ha sido escogido 'The Spirit Healer is Away for the Weekend', de Inês Nunes (Tavira, 1993). La directora portuguesa, cuyo cortometraje más reciente, 'A solidão dos lagartos' (2025), se estrenó en la Competición Oficial de Cortometrajes del Festival de Cannes y fue seleccionado en Nest del Festival de San Sebastián, donde obtuvo el premio Movistar Plus + al mejor cortometraje, retrata a dos mujeres que se refugian, en una Lisboa asediada por el calor y el turismo, en un centro comercial.

En la categoría de Nest, en la que pueden participar cineastas escogidos en las últimas cinco ediciones del encuentro internacional de estudiantes del cine del Festival (2020-2024), ha sido seleccionado 'La Canícula' del cineasta Rod Llaverías (Nueva York, 1989).

El primer largometraje de Llaverías, que coescribió el cortometraje 'Darling', premio Orizzonti al Mejor Corto en Venecia (2019), desarrolla el cortometraje 'Tropicalía', con el que participó en Nest en 2022, y explora los cuidados, el duelo, los traumas y la identidad a través de cuatro mujeres que habitan la decadente casa familiar en la capital dominicana.

En la categoría vasca el proyecto elegido es 'Akira', de Ekain Albite (Zumaia, 1999), codirector de la película colectiva 'Negu hurbilak' (2023), que recibió una mención especial en la sección Cineasti del Presente del Festival de Locarno. Albite, alumni de EQZE, propone para su primer largometraje en solitario una road movie "nocturna y espectral" protagonizada por dos chatarreros georgianos que viajan desde la central nuclear de Lemoiz hasta su país natal.

En la categoría española se ha optado por la propuesta 'Los animales magnéticos' de Gala Hernández López (Murcia, 1993). La artista, cineasta e investigadora, cuyo trabajo 'La Mécanique des fluides' fue reconocido con el César al Mejor Cortometraje Documental en 2024, relata la historia de dos mujeres conectadas "de forma enigmática", una científica en el Berlín contemporáneo y una aristócrata francesa a finales del siglo XVIII que lidian la maternidad, una ficción de terror gótica en la que planea la idea del doble femenino.

En la categoría internacional se han escogido dos proyectos. La directora y guionista chilena Valeria Hofmann (Santiago de Chile, 1988) aborda en 'Daemon', a través del 'body-techno horror', la historia de dos personas que habitan los márgenes del sistema tecnológico: una moderadora de contenidos y un obrero de fábrica que manufactura teléfonos móviles. Su cortometraje 'AliEN0089', donde ya exploraba el hábitat tecnológico, ganó el premio a la Mejor Dirección Internacional en Sundance (2023) y el Grand Prix Labo en Clermont Ferrand (2024).

Por último, el director camboyano Kavich Neang (Phnom Penh, 1987), tras estrenar 'Bodeng sar' en el Festival de Venecia (2021), donde fue reconocido con el premio Orizzonti al mejor actor, traza en el proyecto de su segundo largometraje, 'Chas Khouch Kmeng Ropus', el 'coming of age' de dos amigos, que es también una reflexión sobre la familia y un contexto autoritario.

RESIDENCIA

El periodo de la residencia se prolongará durante ocho semanas repartidas en dos estancias. El grupo de seis cineastas llegará el 9 de marzo a Tabakalera, en cuyo Laboratorio de Cine y Audiovisual tendrán tiempo para trabajar en el desarrollo de su proyecto hasta el 19 de abril.

Durante este tiempo, contarán con la asesoría de profesionales escogidos 'exprofeso' para cada proyecto sobre la base de sus necesidades. En junio, cada residente recibirá una ayuda económica al desarrollo para seguir trabajando en su proyecto entre las dos estancias.

En septiembre, coincidiendo con la celebración del Festival de San Sebastián, regresarán a la capital guipuzcoana para completar las dos últimas semanas de residencia. Durante esta fase podrán presentar su proyecto a profesionales de la industria y contarán con una agenda personalizada de citas con personas interesadas en participar en sus proyectos.