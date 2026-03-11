ELA, LAB, CCOO y ESK llaman a la movilización del sector de Centros Especiales de Empleo el día 14 por el convenio

BILBAO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA, LAB, CCOO y ESK de los Centros Especiales de Empleo (CEE) han anunciado movilizaciones el próximo 14 de marzo en Bilbao por un convenio sectorial y unas condiciones laborales "justas".

En un comunicado, han señalado que, con estas protestas, quieren denunciar el negocio que empresas y administraciones públicas están haciendo "a costa de las personas con discapacidad" y para reivindicar la mejora de las condiciones laborales y de vida de las trabajadoras y trabajadores del sector.

Según han recordado, el sector de los Centros Especiales de Empleo lleva años reclamando su reconocimiento como un sector propio, con un convenio específico que garantice "condiciones laborales dignas y estables".

Además, estos sindicatos han denunciado el "paternalismo institucional" que históricamente ha marcado la gestión de este ámbito, así como "los intereses económicos que rodean a los CEE, donde con demasiada frecuencia se prioriza el negocio frente a los derechos laborales de las personas trabajadoras".

Las centrales sindicales han apuntado que, en la actualidad, más del 80% de la plantilla no supera los 1.500 euros de salario fijo mensual, y en numerosos casos "los sueldos únicamente se complementan para alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)". A su juicio, esa realidad "evidencia la precariedad estructural que sufre el sector".

Los citados sindicatos han recordado que el pasado curso convocaron la mesa negociadora para impulsar el primer convenio colectivo de los Centros Especiales de Empleo en la Comunidad Autónoma Vasca.

Ante esta iniciativa, las patronales del sector -ELHABE, Berezilan, Connace, FEACEM y Confebask- rechazaron la convocatoria, "cerrando la puerta a la negociación del convenio y dando la espalda a las reivindicaciones de la plantilla".

A su juicio, ante esta realidad, las administraciones públicas tienen "una gran responsabilidad, ya que son impulsoras y sostenedoras de un modelo que precariza a los trabajadores del sector". Además, han denunciado que no se están adoptando medidas efectivas para garantizar la integración de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria, "perpetuando el modelo actual".

Por ello, han exigido al Gobierno vasco y a las patronales del sector una "reflexión profunda y una transformación del modelo", así como la adopción inmediata de disintas medidas para mejorar las condiciones laborales.

Entre ellas, han reclamado un salario mínimo de 21.000 euros anuales (1.500 euros x 14 pagas); una jornada anual de 1.592 horas; el complemento del 100% en caso de baja por enfermedad; la eliminación de las mutuas; la regulación de los contratos de fomento y prohibición de los contratos de bajo rendimiento; el derecho al contrato de relevo; planes de euskaldunización y planes de igualdad en todas las empresas; derecho a la subrogación; así como la obligatoriedad de aplicar el convenio sectorial en las empresas con ánimo de lucro.

Los sindicatos han manifestado que, para impulsar estas reivindicaciones, han recogido en todas las empresas la adhesión de los comités de empresa a la movilización del día 14 y han realizado asambleas de trabajadores en cada centro de trabajo.

Asimismo, han hecho un llamamiento a todos los trabajadores de los Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma Vasca a participar masivamente en la movilización que tendrá lugar el 14 de marzo a las 12.00 horas en la Plaza Circular de Bilbao.