ELA y LAB denuncian el carácter "autoritario y provocador" de Confebask por no acudir al CRL para negociar un SMI propio

Manifestación en Bilbao en la jornada de huelga general por un salario mínimo propio convocada por ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru. - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

BILBAO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA y LAB han denunciado el carácter "autoritario y provocador" de Confebask por no acudir a la reunión del CRL de este martes para negociar un SMI propio y mantener el "veto" a la negociación. Tras esta postura, han emplazado a PNV y PSE-EE a que reivindiquen "la competencia legal para establecer el salario mínimo" en Euskadi y han pedido al Gobierno vasco que hagan "frente directamente a Confebask para que abandone su modelo de negocio del siglo XIX basado en la pobreza extrema".

Estos sindicatos habían convocado a la patronal vasca a una reunión para abordar esa negociación tras la huelga general del 17 de marzo convocada para exigir una Salario Mínimo propio.

"El pasado 17 de marzo miles de trabajadores y trabajadoras solicitaron el establecimiento de un salario mínimo propio en 1.500 euros", han recordado en un comunicado.

En este sentido, ha asegurado que Confebask ha demostrado "una vez más" que no conoce "otro modelo de negocio que el de la explotación de las personas trabajadoras, y ha hecho oídos sordos al Parlamento Vasco y al Gobierno Vasco, que reclamaron a los agentes sociales la negociación del salario mínimo". A su juicio, ha ratificado "su carácter autoritario y provocador y se ha negado a acudir a la reunión".

Estos sindicatos han señalado que han intentado en tres ocasiones negociar con Confebask "las cuantías salariales más bajas para los trabajadores de Euskadi" y su "negativa", además del "bloqueo a la tramitación de la ILP", les llevó a convocar una huelga general.

ELA y LAB han señalado que, tras la huelga general, Confebask ha respondido "con una provocación y se ha negado a reunirse con los sindicatos".

"Hay que recordar que antes de la huelga general el Parlamento Vasco y el Gobierno Vasco llamaron a los agentes sociales a negociar. Pues bien, la patronal ha hecho caso omiso de sus llamadas", ha manifestado.

A su juicio, la negativa de Confebask "interpela directamente al PNV y al PSE-EE", ya que, según han señalado, "en todo el mundo cuando la patronal se niega a negociar el salario mínimo, las instituciones responden con iniciativas legales".

"Tras la negativa de Confebask, PNV y PSE-EE han de reivindicar la competencia legal para establecer el salario mínimo. Eso es lo que miles y miles de trabajadores y trabajadoras reclamaron el"17 de marzo", ha añadido.

Según han indicado, además de pedir la competencia, el Gobierno Vasco debe "dejar de buscar equidistancias entre los agentes sociales y hacer frente directamente a Confebask, para que abandone su modelo de negocio del siglo XIX basado en la pobreza extrema de los trabajadores y las trabajadoras".

ELA y LAB han afirmado que, tras la huelga general, han abierto una nueva fase de interlocución y, si esta fase de interlocución y negociación concluye sin acuerdo, "llegará el momento de volver a las movilizaciones".

"La reivindicación del salario mínimo ha venido para quedarse y hasta que se logre las iniciativas sindicales no se van a parar", han concluido.