ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde llaman a una huelga general en Euskadi este martes por un salario mínimo propio

Rueda de prensa de ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde sobre la huelga general - EUROPA PRESS

BILBAO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde han llamado a secundar este martes en Euskadi y también en Navarra una huelga general para reclamar un Salario Mínimo Interprofesional "propio" de al menos 1.500 euros. ESK también ha realizado una convocatoria con sus propios actos previstos para ese día, mientras que CCOO y UGT se han desmarcado de la iniciativa.

Esta huelga general se desarrollará bajo el lema 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1.500 euros. Mejorar salarios para repartir la riqueza' y con este objetivo quieren "desalojar las fábricas y llenar las calles" este 17 de marzo.

La anterior huelga general en Euskadi fue la convocada el 30 de enero de 2020, también por ELA y LAB, junto con ESK, Steilas, Ehne, Etxalde e Hiru y secundada por colectivos sociales integrados en la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, y que se desarrolló bajo el lema "Trabajos, vidas y pensiones digas", una convocatoria que, al igual que la de este martes, no convocaron CC.OO. y UGT.

Estos dos sindicatos también han instado a la patronal vasca a negociar un salario mínimo de convenio en Euskadi, pero difieren de la vía de LAB y ELA, que, además de emplazar a Confebask a negociar, también apuestan por que Euskadi pueda fijar su propio Salario Mínimo Interprofesional.

ELA y LAB han realizado varios intentos en el CRL para que Confebask se siente a negociar y, ante su negativa, presentaron una demanda, en la que, tras el juicio celebrado el 20 de enero, el TSJPV dio la razón a la patronal vasca, que siempre ha defendido que no se opone a dialogar, pero en el foro del diálogo social y sobre otros temas como pueden ser el absentismo, la productividad o la competitividad. Para el día 24 de marzo, estos sindicatos han vuelto a citar en el CRL a Confebask para que negocie, pero recogen expresamente que solo quieren negociar un nivel salarial básico que afecte a las relaciones laborales de Euskadi y no a la prestaciones sociales.

Además de esta vía, estos sindicatos han impulsado en el Parlamento vasco una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para modificar la legislación estatal de cara a facultar a las comunidades autónomas al establecimiento de un SMI aplicable en su territorio. Sin embargo, se rechazó su tramitación en la Cámara vasca.

Todo ello les ha llevado a impulsar esta huelga general, que se centrará en el salario mínimo, pero que también pretende ser un paro "contra la guerra y a favor de la justicia social". Por ello, con esta convocatoria se reivindicará "repartir la riqueza, mejorar salarios y decidir aquí el SMI".

Desde primera hora de la mañana, habrá piquetes en distintos puntos, y están previstas manifestaciones a las doce y media del mediodía en las tres capitales vascas, en Bilbao desde la plaza Elíptica, en San Sebastián de la plaza Pío XII y en Vitoria en la Plaza Bilbao. El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, y el coordinador de LAB, Igor Arroyo, participarán en la movilización de Bilbao.

A la tarde también habrá manifestaciones descentralizadas en decenas de localidades y, en el caso de Bilbao, será desde la Diputación a las 17.30 horas, y en San Sebastián y Vitoria a las 18.00 horas, desde la plaza Cataluña y la plaza de la Virgen Blanca, respectivamente.

ADHESIONES

Las centrales sindicales convocantes auguran que la huelga general "va a ser un éxito" y, en concreto, el pasado viernes dieron a conocer que la huelga contaba con la adhesión de 1.750 comités de empresa y comités de personal, así como de más de 100 agentes sociales.

Según han dado a conocer, a través de asambleas, se ha confirmado ya el apoyo de CAF Beasain e Irun, Biele (Azpeitia), Indar (Beasain), Arcelor-Bergara, Fagor Electrónica (Arrasate), Irizar koop. (Ormaiztegi), Salbatore Mitxelena Ikastola (Zarautz), Arizmendi Ikastola (Arrasate), Laskorain Ikastola (Tolosa), GKN-Legazpi y ayuntamientos como los de Oñati, Hernani o Tolosa, entre otros.

Esta huelga general cuenta con el apoyo expreso de EH Bildu y de Podemos y, en concreto, desde la coalición soberanista se incide en que existe un consenso social mayoritario a favor de un aumento del salario mínimo interprofesional que adecue los sueldos a la realidad del territorio y creen necesaria esta movilización para garantizar "la seguridad vital de la ciudadanía mediante unos salarios y pensiones que se ajusten de una vez por todas al encarecimiento de la vida en el país".

Por su parte, la formación morada defiende que un SMI propio en Euskadi que permita elevar la cuantía vigente a nivel estatal es "viable" y respalda esta reivindicación para atajar "la gravísima pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores vascos y dar respuesta a la precariedad laboral".

El Gobierno vasco, en boca de su consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha venido subrayando que no comparte esta convocatoria y cree que ELA y LAB no buscan un acuerdo en este tema, sino que su objetivo es "plantear la primera huelga general" a este Ejecutivo autónomo.

Desde el Ejecutivo autónomo se viene instando a patronal y sindicatos a negociar un salario mínimo de convenio, ya que no es posible fijar un Salario Mínimo Interprofesional en Euskadi, porque es una competencia del Estado" y se escapa del marco competencial del País Vasco.

SERVICIOS MÍNIMOS

Con motivo de la huelga, el Gobierno vasco ha fijado unos servicios mínimos que en el sector sanitario será, en el caso de los centros hospitalarios, el personal habitual de un festivo. En Atención Primaria se ofrecerán los servicios correspondientes a un sábado, con el personal de ese día. Además, se fija un 100% de los servicios de emergencia y PAC y también de los servicios de SOS Deiak 112.

En el sector de Servicios Sociales, en residencias para personas mayores o con dependencia, se mantendrá, entre el personal gerocultor, el 50% del personal que realiza la atención directa, salvo en horario de comidas, de 8.00 a 10.30 horas de la mañana y de 20.00 a 22.00 horas en los que el porcentaje se incrementa en un 10%. En el turno de noche, se prestará servicio por el 100% del personal de atención direta. Entre el personal sanitario, se mantendrá el 50% del personal ATS/DUEs.

En el sector Educativo, se garantizarán, para el control de acceso a los centros en la educación reglada no universitaria pública, concertada y privada, una persona del equipo directivo y una de plantilla de subalternos para el turno de mañana y otra para el de tarde. En el caso de las Haurreskolak y guarderías de titularidad municial, se establece un coordinador para el control de acceso al centro.

Para garantizar la función de la protección, se establece una persona profesora por cada etapa educativa. En Educación Infantil y en Primaria, a partir de 100 alumnos, se añadirá un profesor en cada etapa correspondiente. En el caso de centros de Educación Especial, deberá contarse con el 50% del personal habitual. En la Universidad del País Vasco se fija una persona de plantilla de consejes para el turno de mañana y otra para la tarde con objeto de garantizar el control de acceso y, para realización de exámenes planificados, un profesor responsable.

En el sector del transporte, se establece que autobuses, trenes, tranvías, funiculares y transporte fluvial mantendrán un número de servicios equivalentes al 30% de los ordinarios. En EiTB, se señalan como servicios a garantizar los servicios informativos de fin de semana en su horario habitual.