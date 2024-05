ELA rechaza el preacuerdo de locales deportivos y campos de Bizkaia y mantiene la huelga de esta semana y junio

Denuncia que "no garantiza el poder adquisitivo y condena a la precariedad al sector hasta el año 2028"



El sindicato ELA ha rechazado el preacuerdo alcanzado en el sector de locales deportivos y campos de Bizkaia por la patronal y los sindicatos UGT, LAB y CCOO, porque "no garantiza el poder adquisitivo y condena a la precariedad al sector hasta el año 2028". Por ello, ha anunciado que mantiene las convocatorias de huelga de esta semana y las previstas para todo el mes de junio.

El sindicato, que cuenta con un 49% de representación en el sector, ha criticado que, tras 22 reuniones de negociación para renovar el convenio, la mayoría sindical que conforman UGT, LAB y CCOO haya decidido firmar el preacuerdo del convenio colectivo, con el que estos sindicatos "han dado la espalda al camino de las movilizaciones y la huelga".

A su entender, "con ello se ha desaprovechado una oportunidad para dar respuesta con un convenio colectivo a las necesidades del sector", que supera los 2.000 trabajadores en Bizkaia.

ELA ha censurado que el preacuerdo "no recoge fórmulas que garanticen el poder adquisitivo" y, además, "asume una vigencia del 2023 al 2028, cerrando la posibilidad de las plantillas a mejorar sus condiciones laborales durante seis años".

El sindicato ha subrayado que el texto acordado "deja a un lado las principales reivindicaciones" por las que se han realizado más de 20 días de huelga, entre las que ha citado "la mejora en el plus de preparación de clases y en el plus de festivos, la creación de un plus por trabajar los domingos, horas para ir al médico o la garantía de subidas ligadas al IPC".

EL ÚNICO CAMINO

Asimismo, ha advertido de que recoge, como novedad, la posibilidad de utilizar en el sector el contrato fijo discontinuo a tiempo parcial, lo que "no ha estado en la propuesta patronal hasta el último momento" y que "precariza más, si cabe, las condiciones de contratación".

Por su parte, ELA ha reiterado que, en su opinión, "la lucha es el único camino para conseguir mejoras que respondan a las reivindicaciones" de los trabajadores. Por ello, mantiene las convocatorias de huelga en los centros de trabajo para esta semana y todo el mes de junio y ha animado a las plantillas a que "se sumen a la lucha".