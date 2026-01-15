ELA registra huelga el día 20 en centros de iniciativa social y pide al nuevo director de Kristau un cambio de actitud

Representante de ELA Enseñanza en el registro de la huelga del 20 de enero en los centros de iniciativa social de Euskadi. - EUROPA PRESS

BILBAO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA ha registrado la huelga el 20 de enero en los centros de enseñanza de iniciativa social de Euskadi para reclamar el cumplimiento del acuerdo de fin de huelga de febrero de 2024 y ha exigido a Kristau Eskola y, en concreto a su nuevo director, un "cambio de actitud" dada la "mala fe e irrresponsabilidad de las patronales".

La responsable de ELA en Educación, Miren Zubizarreta, ha acudido este jueves al Gobierno vasco a registrar esta convocatoria, que coincidirá con el juicio previsto sobre la reducción de una hora lectiva, después de que el sindicato optara por acudir a los tribunales y presentar una demanda para que se aplique en los centros.

En declaraciones a los medios de comunicación, Zubizarreta ha recordado que ese acuerdo de febrero de 2024 llegó tras 14 días de huelga en estos centros de enseñanza y, a día de hoy, algunos de los "contenidos importantes" que se firmaron en ese acuerdo "no se están cumpliendo por parte de la patronal" como consecuencia, a su juicio, "de la mala fe y la irresponsabilidad" que está teniendo en este proceso la patronal.

"INACEPTABLE Y GRAVE"

"La estrategia que está siguiendo es absolutamente inaceptable y muy grave porque lo que están haciendo es no cumplir algunos de los contenidos que pactamos en el acuerdo de fin de huelga y están obligando a los trabajadores a acudir constantemente a los tribunales para hacer efectivo ese acuerdo y, de esa manera, pasa un tiempo sin cumplir con los pactos y las materias acordadas", ha añadido.

Miren Zubizarreta ha recordado que, para que los salarios se empezaran a pagar en función de los incrementos acordados, tuvieron que acudir a los tribunales y el TJSPV les dió la razón, aunque, todavía, según ha apuntado, hay algunos conceptos retributivos, como el plus de tutoría "que tampoco están abonando según los incrementos pactados" o la indemnización para aquellos trabajadores que pierden su puesto de trabajo y no puedan ser recolocados en base al acuerdo de recolocación.

En relación con la reducción de la hora lectiva acordada, ha afirmado que sigue sin cumplirse por orden de la patronal Kristau Eskola y, en consecuencia, en el curso 2025-2026, sólo el 10% de los centros ha optado por implantar una hora lectiva menos y una hora complementaria más, tal y como se recoge en el acuerdo.

Esta decisión ha sido adoptada por las direcciones de estos centros, "omitiendo las directrices de las patronales". Por ello, presentaron una demanda y ese mismo 20 de enero se celebrará el juicio por ese tema.

Según ha manifestado, tras 16 mesas de negociación tampoco se han recogido los contenidos del acuerdo en un convenio porque "están intentando renegociar lo ya pactado rebajando los contenidos que se acordaron".

Miren Zubizarreta ha recordado que en diciembre se nombró al nuevo director de Kristau Eskola, -patronal mayoritaria en estos centros-, Juan Carlos Olaeta, y se han puesto en contacto con él para pedirle que "cambien esta actitud" y cumplan el acuerdo fin de huelga para firmar un convenio que recoja esos contenidos pactdos.

"Esperemos que haya cambios y haya modificaciones en su actitud y eso es precisamente lo que exigimos", ha indicado Zubizarreta que ha advertido de que, si no hay cambios y no se firma un convenio que "cumpla lo acordado", tendrán que seguir adelante con las movilizaciones, por la vía de la huelga, además de la de los juzgados.

Por último, ha señalado que la huelga la han convocado en solitario y, tras asegurar que se han puesto en contacto con el resto de sindicatos, ha afirmado que estarían "encantados" de que se sumaran a la convocatoria.