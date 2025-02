Elkargi formalizó en 2024 avales por 415,8 millones, un 1,6% menos que en 2023 y con pérdida de peso de la industria

El nuevo plan estratégico 2025-2027 plantea elevar la financiación por encima de 500 millones

BILBAO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Elkargi formalizó en 2024 avales por valor de 415,8 millones de euros, un 1,6% menos que el año anterior, en un contexto de "incertidumbre" en el que "preocupa" la pérdida de peso experimentada en la industria. Así, el sector ha pasado a representar el 27% del total, con 112,21 millones que suponen una caída interanual del 37,5%.

El presidente de Elkargi, Lander Arteche, y su director general, Zenón Vázquez, han presentado este jueves en Bilbao los resultados de esta entidad financiera especializada en asesoramiento económico-financiero, formación financiera y soluciones de financiación para empresas, que cuenta actualmente con cerca de 23.100 socios y cumple en este 2025 su 45º aniversario.

Los responsables de Elkargi han advertido del actual momento "complejo" con una coyuntura de "elevada incertidumbre" que, han remarcado, exige "altura de miras y colaboración entre todos los agentes públicos y privados". En este marco, la entidad está "atenta" a la caída que ha tenido en su actividad de financiación el peso de la industria.

En función de los datos que recoge el balance de 2024, Elkargi apoyó con financiación a cerca de 1.400 empresas que, en conjunto, facturan un volumen de 10.000 millones de euros y cuentan con 78.000 puestos de trabajo. Esta cifra eleva a unas 11.300 las empresas a las que está prestando financiación, con una facturación superior a los 38.500 millones y que representan más de 250.000 empleos.

Los responsables de Elkargi han destacado que se ha consolidado "un crecimiento continuado y sostenido" de su actividad financiera, hasta situarla en una media por encima de los 430 millones en los últimos tres años. En 2024, cumpliendo con el presupuesto inicialmente previsto, ha contabilizado 415,8 millones en formalizaciones, un 1,6% menos que en 2023.

Por territorios, Bizkaia experimentó el mayor crecimiento de la actividad, con un 23% más respecto a 2023, y sumó un importe total de 140 millones. Gipuzkoa se mantiene, no obstante, como el territorio con mayor volumen, 150 millones. A esas cantidades se añaden 66 millones en Álava y otros 60 millones fuera del País Vasco.

En función del balance presentado por Arteche y Vázquez, el pasado ejercicio se cerró con 186,6 millones de recursos propios, que suponen un 6% más que en 2023 y "casi duplicar" en la nueva etapa iniciada hace cinco años.

Los resultados del ejercicio se elevaron hasta los 8,4 millones de euros que, en palabras de su director general, van a ser destinados a "fortalecer la entidad" y diferentes acciones para "reforzar la misión" de apoyar a las empresas con "soluciones financieras con valores".

Asimismo, ha destacado que el ratio de mora se sitúa en el 1,87% y el ratio de solvencia en el 16,16%, duplicando los requerimientos del Banco de España. De este modo, ha incidido en que Elkargi apuesta por "un crecimiento pero con cabeza".

Por lo que respecta a la distribución por sectores de su financiación, el 50% de la financiación formalizada en 2024 corresponde al sector terciario (206,7 millones frente a 160 de 2023), el 27% a la industria (112,2 millones frente a 179,55) y el 12% a construcción (51,9 millones frente a 35).

La hostelería representa el 6% (23,5 millones frente a los 17,6 de 2023), transporte y comercio un 2% (con 8,9 y 9,7 millones, respectivamente, mientras que un año antes eran 9,2 y 13,5) y el sector primario el 1% (2,8 millones frente a 7,4).

Así, los responsables de Elkargi han expresado su preocupación por el hecho de que, en esta financiación, la actividad industrial "pierde peso", ya que suponía en 2019 el 30% y en 2023 un 42%. Además, han alertado, ha decrecido la inversión como destino de financiación, algo que no saben si "es porque no se va a realizar o porque se está posponiendo".

En este sentido, Vázquez ha matizado que en el inicio de 2025 se está viendo un crecimiento "incluso en inversión", aunque, ha admitido, solo "llevamos un mes cerrado".

Por lo que respeta a los sectores con mayor crecimiento, desde Elkargi han destacado el "tremendo" incremento que está teniendo en los últimos años la industria audiovisual y los sectores asociados.

500 MILLONES

El Consejo de Administración de Elkargi ha aprobado recientemente el nuevo Plan Estratégico 2025-2027, una vez que se han dado "por cumplidos los objetivos del plan anterior", lo que ha permitido contar con una entidad "mucho más adaptable, más cerca de las empresas y con muchos más servicios", ha valorado Lander Arteche.

Elkargi trabaja con el propósito de convertirse en "un hub financiero con valores" y apuesta, en este nuevo plan estratégico, crecer en la financiación a través de su actividad avalista. El objetivo, ha dicho su presidente, es superar "los 500 millones de formalizaciones de operaciones cada año".

En la actual coyuntura "incierta, especialmente en la industria", Arteche se ha mostrado convencido de que "contar con una Elkargi más fuerte y solvente, es hoy, más necesario que nunca".

Según han explicado los responsables de Elkargi, aumenta la demanda por parte de las empresas de apoyo para mejorar su estructura económico-financiera. En este ámbito, Vázquez ha resaltado el crecimiento del servicio EFK Elkargi Financial Knowledge, para tesorería y controlling, con 70 proyectos gestionados en 2024, un 37% más que en 2023, y con un incremento del 40% en la facturación.

En función del balance de 2024, la actividad de consultoría de Elkargi experimentó el pasado año un aumento de la facturación global del 48% respecto a 2023.

Por lo que respecta a la oferta formativa de 'Elkargi Training School', durante el año pasado, se formó a 850 profesionales financieros. Entre los retos para este año, se encuentran superar los 1.000 profesionales formados, mantener su puntación de satisfacción "en la excelencia" y "hacer de la identidad Elkargi el referente en formación financiera".

35 ENCUENTRO EMPRESARIAL

Por otro lado, el presidente de Elkargi ha anunciado que el próximo 10 de abril se celebrará la 35ª edición de su Encuentro Empresarial en el Kursaal de San Sebastián, con el título 'Next Level vs. Game Over'.

Entre otros, el foro contará con la intervención del ex primer ministro de Italia y actual presidente del Instituto Jacques Delors, Enrico Letta, a quien la Comisión Europea encargó, junto a Mario Draghi, la elaboración de un informe de alto nivel sobre el futuro del mercado único que se ha convertido en "la brújula" de acción para la Comisión y el futuro de la Unión, ha destacado.