Elkargi y el ICO refuerzan su colaboración para "impulsar el desarrollo" de las empresas

Elkargi y el ICO refuerzan su colaboración - ELKARGI

SAN SEBASTIÁN 19 May. (EUROPA PRESS) -

Elkargi y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han reforzado su colaboración para "facilitar el acceso de las empresas a financiación para impulsar el desarrollo" de las empresas.

En un comunicado, Elkargi ha dado cuenta de las jornadas que ha celebrado este pasado lunes y martes en sus sedes de San Sebastián y Bilbao con el ICO para "un nutrido grupo de empresas y profesionales financieros" de ambos territorios históricos.

Bajo el título 'El ICO y la empresa: claves para impulsar la financiación', este encuentro ha permitido a las compañías vascas "conocer de primera mano la oferta conjunta Elkargi-ICO y las novedades de la financiación empresarial del Instituto", han explicado desde la entidad.

El director general de Elkargi, Zenón Vázquez, ha asegurado que encuentros como estos "demuestran que la colaboración entre el ICO y Elkargi va mucho más allá de un acuerdo formal, refleja un compromiso compartido: que nuestra colaboración sea una palanca real para que nuestras pymes accedan a otras fuentes de financiación que faciliten la diversificación".

Por su parte, el presidente de ICO, Manuel Illueca, ha puesto en valor "el marco de colaboración que mantienen Elkargi e ICO desde hace años, y que se ha reforzado en los últimos meses con el despliegue de ICO Crecimiento, el primer programa de financiación 100% digital del ICO para pymes".

"El apoyo de Elkargi en esta línea resulta fundamental para ofrecer vías complementarias de financiación a las pymes del País Vasco, con el objetivo de impulsar su crecimiento y el desarrollo de proyectos innovadores", ha afirmado.

A través de ICO Crecimiento, las empresas pueden acceder a financiación directa del ICO -desde 50.000 euros- para proyectos de inversión como la compra de maquinaria, pabellones industriales o adquisiciones corporativas.

Además, la Línea ICO Crecimiento Exportadores, activada en 2026 y dotada con 750 millones de euros, ofrece a las pymes con actividad internacional o expuestas al actual entorno arancelario una bonificación de hasta 100 puntos básicos sobre el tipo de interés de mercado y un tramo no reembolsable de hasta el 30% del nominal del préstamo, con un máximo de 200.000 euros por operación.

Elkargi acompaña a las empresas en el diseño y tramitación de ambas soluciones. El presidente del ICO ha trasladado a las empresas asistentes que la financiación directa del Instituto "crece actualmente un 50%, articulada en torno a cuatro ejes: grandes operaciones corporativas, avales técnicos a empresas internacionalizadas, vivienda en alquiler asequible y emisión de bonos".

El presidente del ICO también ha presentado el nuevo Fondo España Crece, previsto para junio de 2026, que "inyectará 10.500 millones de euros al ICO para movilizar hasta 120.000 millones de inversión productiva en cofinanciación con el sector privado". El Fondo se centrará en cuatro ámbitos: competitividad de pymes, vivienda en alquiler asequible, sectores estratégicos y sostenibilidad energética.