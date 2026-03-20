Elkarrekin pide a Diputación de Bizkaia que aclare cuándo prevé aprobar el convenio para la línea 4 de metro

BILBAO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Elkarrekin Bizkaia pedirá a la diputada general, Elixabete Etxanobe, en el pleno de las Juntas Generales de la próxima semana que informe sobre cuándo se prevé aprobar el convenio para la construcción de la línea 4 de metro.

El grupo juntero ha registrado una pregunta dirigida a la diputada general para su respuesta en el pleno de control de la Cámara vizcaína, después de que el pasado 5 de diciembre la Diputación de Bizkaia y el Gobierno Vasco hicieran público un acuerdo para la construcción de la Línea 4 del metro entre Matiko e Irauregi-Alonsotegi.

Según indica Elkarrekin, este anuncio, en el que se hacía referencia al desarrollo de la infraestructura y a su financiación, "generó expectativas en distintos barrios y municipios potencialmente afectados por la futura línea, como Rekalde, Zorrotza o Enkarterri".

Sin embargo, explica, en respuesta a una solicitud de información remitida este grupo, "la propia Diputación ha señalado que el convenio que debe regular la financiación y ejecución de dicha actuación se encuentra todavía en fase preliminar de preparación administrativa y que, antes de su eventual firma, deberá ser aprobado por la Diputación y ratificado por las Juntas Generales de Bizkaia conforme a la normativa vigente".

Por ello, Elkarrekin le pide que informe sobre cuándo prevé el Gobierno foral aprobar y remitir a las Juntas Generales el convenio para la construcción y financiación de la Línea 4 del metro que fue anunciado públicamente en diciembre.