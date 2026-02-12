Elkarrekin Podemos cree "responsable" la decisión de la alcaldesa de Santurtzi de renunciar a su cargo

BILBAO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Elkarrekin Podemos de Santurtzi ha calificado de "responsable" la dimisión de la alcaldesa del municipio vizcaíno, la jeltzale Karmele Tubilla, ante "la gravedad de los hechos" de presunta filtración del examen de la OPE para la Policía Municipal por la concejal de Seguridad, Sonia López.

En un comunicado, la coalición morada ha recordado que ya el pasado mes de noviembre reclamó "la salida de Tubilla", y ha destacado que la alcaldesa ha renunciado "30 minutos antes del inicio de sesión de la Comisión de Investigación por la presunta filtración del examen de la OPE" para Policía Local.

"Nos parece una decisión responsable dadas las circunstancias. El momento actual y los hechos acontecidos no aconsejaban su permanencia en el cargo", ha apuntado Elkarrekin Podemos.

Tras insistir en que ya solicitaron la dimisión de la regidora, ha asegurado que seguirán "haciendo el trabajo por el que las vecinas y vecinos de Santurtzi" les han votado, "pensando siempre en lo mejor para el municipio", y ha resaltado que parte de su labor consiste "en fiscalizar las decisiones y acciones del equipo de gobierno y su alcaldesa".