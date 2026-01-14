Elkarrekin Vitoria registra más de 30 enmiendas a los presupuestos para mejorar la movilidad y la atención social

Los concejales de Elkarrekin Vitoria Garbiñe Ruiz y Óscar Fernández - ELKARREKIN VITORIA

VITORIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Elkarrekin Vitoria ha registrado más de una treintena de enmiendas a los presupuestos del Gobierno para 2026, de cara a mejorar la movilidad sostenible, el reciclaje de residuos, la atención social y la dinamización del comercio local, por un montante total de 5,6 millones de euros.

En un comunicado, ha recalcado sus "peticiones irrenunciables" para negociar las nuevas cuentas públicas con PSE y PNV, entre ellas, la aplicación con urgencia del canon de vivienda vacía para facilitar la salida al mercado de cientos de pisos infrautilizados y destinar inmuebles municipales al mismo fin.

En este sentido, ha incluido también la gratuidad del transporte público para menores de 18 años y la recogida puerta a puerta en los comercios de todo el municipio.

Respecto a la batería de enmiendas presentadas, 35 en total, Elkarrekin ha propuesto la creación de una supermanzana central, porque "sería de gran utilidad para avanzar en el calmado del tráfico, en la seguridad vial y peatonal", con el fin de "recuperar el espacio público para las personas y crear vida de barrio".

En el ámbito de gestión de residuos, ha pedido recuperar la partida destinada a ampliar el servicio de recogida selectiva a la red comercial de todo el municipio, para poder avanzar en la gestión sostenible de los residuos, "cuyos registros de recogida siguen por debajo de los establecidos por Europea".

La coalición incluye otra partida para un plan piloto agrovoltaico e incrementos en las partidas para placas solares en edificios municipales, así como en las destinadas a la rehabilitación de viviendas. Por otro lado, ha reclamado realizar un plan de fibra óptica para los vecinos del Casco Medieval.

En el ámbito de Políticas Sociales, Elkarrekin ha introducido enmiendas nuevas para la creación de un centro de exclusión residencial de carácter estable, "necesario para poder dar respuesta al número creciente de personas que pernoctan en las calles".

También ha planteado una partida para la creación de más viviendas comunitarias para mayores y la apertura de una nueva cocina central para suministrar menús domiciliarios y de centros Bizan, ya que con "la misma infraestructura ya saturada no se puede responder a la nueva demanda".

Además, el grupo municipal ha sugerido la elaboración de un plan de fidelización del comercio local que contemple descuentos por sumar compras en establecimientos a pie de calle, para animar a la clientela a "reducir las compras 'online' a favor del comercio de cercanía".

Por otro lado, ha pedido crear una partida específica para las reformas en los centros educativos, para que la dotación económica para tal fin "no quede englobada como actualmente en un genérico de mantenimiento de edificios municipales". Su batería de enmiendas se completa, entre otras, con una partida de inversiones para el servicio de Extinción de Incendios y otra para señalética adaptada a la diversidad.

ATENCIÓN SOCIAL

La portavoz de Elkarrekin Vitoria, Garbiñe Ruiz, ha señalado que las enmiendas planteadas "responden a necesidades reales de la ciudadanía gasteiztarra" y "son completamente justificadas".

"Son enmiendas para cubrir las carencias que consideramos que tienen estas cuentas, sobre todo en materia de atención social, pero antes de sentarnos a negociar partidas brindamos la oportunidad al Gobierno de avanzar en esos tres compromisos para hacer frente a urgencias de nuestro municipio, la vivienda, la gestión de residuos y el transporte sostenible y asequible", ha manifestado.