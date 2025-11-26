Elorriaga, Albizua, Mitxelena, Rosende, Biguri, Zapiain y Del Castillo, reciben los Premios Euskadi de Literatura 2025

SAN SEBASTIÁN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha entregado este miércoles en el Museo San Telmo de San Sebastián a Unai Elorriaga, Garazi Albizua, Karmele Mitxelena, Maite Rosende, Koldo Biguri, Markos Zapiain e Itxaso del Castillo los Premios Euskadi de Literatura de este año.

Bengoetxea ha presidido el acto de entrega de estos galardones que en la categoría de Literatura en Euskara ha recibido Unai Elorriaga por 'Francesco Pasqualeren bosgarren arima'; en la de Literatura en castellano Garazi Albizua por 'Termita'; en la de Literatura infantil y juvenil en euskara Karmele Mitxelena por 'Aitona Floren'; en Ilustración literaria Maite Rosende por 'Traba'; en traducción literaria al euskara Koldo Biguri por 'Arturoren uhartea. Ume baten oroitzak'; en Ensayo en euskara Markos Zapiain por 'Txillardegi hizkuntzalari'; y en Ensayo en castellano Itxaso del Castillo por 'Mujeres furiosas. El monstruo femenino en el audiovisual de terror'.

Bengoetxea ha subrayado que "la de hoy no es sólo una entrega de premios, es también una reivindicación de la importancia de la literatura vasca y un reconocimiento a los creadores y creadoras vascas".

"En primer lugar, porque la literatura es importante para un crear país: transmite cultura e imaginarios compartidos", ha destacado, para añadir que, por otro, porque "la literatura es un activo en la transmisión y transformación de una lengua".

Además, ha animado a leer a la ciudadanía, porque "leer literatura vasca no es solo apoyar el trabajo de nuestros creadores y creadoras; es también reconocer el valor de nuestra lengua. La literatura no es un complemento extra".