Emakunde evidencia el compromiso de los municipios vascos con los protocolos locales en materia de violencia machista - EMAKUNDE

VITORIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Seguimiento del III Acuerdo Interinstitucional para la Coordinación de la Atención a Mujeres Víctimas de violencia machista contra las mujeres en Euskadi ha presentado este viernes el diagnóstico sobre protocolos locales, que concluye que en la comunidad autónoma existe una "amplia implantación y expansión".

Según los datos que ha ofrecido Emakunde en la reunión celebrada en Vitoria-Gasteiz, de los 184 municipios que han respondido a la petición de información, el 93,48% cuenta con un protocolo en materia de violencia machista contra las mujeres.

Además, en el diagnóstico se observa que la operatividad de estos protocolos depende de que el Ayuntamiento cuente con personal técnico de igualdad con dedicación suficiente para liderar y mantener los protocolos activos.

En este sentido, se ha evidenciado la necesidad de protocolos de respuesta adaptada a la diversidad territorial. Asimismo, entre las conclusiones se ha ahondado en el compromiso de formación especializada en violencia machista para las personas participantes en los protocolos y en la importancia de las alianzas y coordinación con otros agentes de la comunidad.

El diagnóstico se ha realizado con la finalidad de aportar información actualizada sobre la situación de estos protocolos locales de coordinación en Euskadi, profundizando en si están vigentes, activos y si se están adaptando a los nuevos marcos normativos y programáticos. De esta manera, se podrá orientar la toma de decisiones e impulsar medidas de apoyo y refuerzo que garanticen la eficacia de los protocolos y su sostenibilidad en el tiempo.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN NIÑOS EN CONDICIÓN DE ORFANDAD

Por otra parte, en la reunión se ha aprobado el protocolo de coordinación de la atención a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por violencia machista, que recoge pautas y orientaciones específicas para asegurar una actuación suficientemente coordinada entre los diferentes operadores de Euskadi llamados a atender las necesidades de estas víctimas.

Tras un año de trabajo participativo, en el que se han involucrado representantes de instituciones de los tres niveles administrativos, este protocolo servirá de guía para mejorar la actuación y derivación en la atención de urgencia en el momento en que ocurre el asesinato, así como el afrontamiento.

Desde un ejercicio de reparación, el protocolo recoge que estas niñas, niños y adolescentes han de tener un apoyo permanente de las instituciones y de la sociedad en su conjunto en la aplicación de medidas concretas de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición.