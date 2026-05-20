Emakunde se suma a la iniciativa bròders, un espacio digital para fomentar masculinidades igualitarias entre chicos

La directora de Emakunde, Miren Elgarresta (i), ha presentado esta iniciativa - EMAKUNDE

VITORIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde se ha adherido a la iniciativa 'Bròders', un espacio para fomentar masculinidades igualitarias entre los chicos.

La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha presentado este miércoles, en Vitoria-Gasteiz, esta iniciativa, impulsada por la Fundación Iniciativa Social (FIS) y Laintersección para crear una comunidad que cuestione los estereotipos de género y fomente masculinidades diversas e igualitarias entre los hombres más jóvenes, y que en Euskadi se va a difundir a través de Gizonduz.

El servicio vasco para el trabajo con hombres y masculinidades por la igualdad ha sido el encargado de adaptar la web de este proyecto al euskera y de generar un grupo de personas voluntarias euskaldunes que dé apoyo a los jóvenes, según ha informado Emakunde en un comunicado.

Desde 2017, cuando puso en marcha el proyecto Gazteak Berdintasunean, Gizonduz trabaja con el objetivo de incrementar el número de jóvenes, sensibilizados, formados y comprometidos a favor de la igualdad de mujeres y hombres y en contra de la violencia machista.

Elgarresta ha indicado que en un contexto de "mensajes negacionistas", iniciativas de este tipo "son muy necesarias". "En un mundo digital en el que van ganando terreno los discursos misóginos y contrarios a la igualdad, y en el que la manosfera se expande entre los chicos con mensajes que refuerzan una masculinidad tóxica, tenemos la obligación de prestar atención a lo que está pasando", ha manifestado.

Con ese fin, se abre este nuevo espacio digital, una plataforma que busca "ofrecer un espacio seguro y anónimo para que los chicos puedan expresarse libremente y mostrarse vulnerables y sin la presión de una masculinidad que se lo impide".

Bròders está diseñado como un foro en el que se pueden plantear preguntas y opiniones sobre temas como las relaciones, la salud o la actualidad, siempre de forma anónima y respetuosa. Además de contar con materiales para profundizar en temas como relaciones, sexualidad o éxito personal, se incluye un chat anónimo, con voluntariado formado específicamente, para la escucha y el acompañamiento y, si es necesario, derivación a ayuda profesional.

Según ha recordado Miren Elgarresta es importante "trabajar desde las políticas de igualdad en las dos direcciones, impulsando el empoderamiento de las mujeres y las chicas, por un lado y, por otro, fomentando la implicación de los hombres y chicos por la igualdad".