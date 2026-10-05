Los embalses que abastecen a Bizkaia están al 55,6%, con 12 hm3 menos que en 2025, a pesar de la tromba del sábado

Archivo - Embalse de Undurraga, en Zeanuri (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los embalses que abastecen a Bizkaia están al 55,6% de su capacidad, con 12 hm3 de agua menos que en la misma fecha de 2025, a pesar del temporal del pasado sábado que dejó 94,4 litros/m2 de precipitaciones en Arrigorriaga, 81,7 litros/m2 en Sondika, 75,3 litros/m2 en Bilbao o 63,1 litros/m2 en Getxo.

La tromba de agua del pasado día 3 en Bizkaia no ha compensado un mes de septiembre que ha sido el más seco en Euskadi en lo que va de siglo, con lo que los pantanos que surten de agua potable a los vizcaínos recogen este lunes 121,5 hm3 de reservas, lo que supone 5,5 puntos menos que lo que tenían hace un año, cuando recogían 133,5 hm3 (61% de llenado).

Según datos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, recogidos por Europa Press, el sistema del Zadorra cuenta con 107 hm3 de agua (55,5% del total) y Artiba, Oiola, Nocedal, Zollo y Undurraga tienen 2,5 hm3 (66,4%). Además, el pantano de Ordunte recoge 11,9 hm3, lo que representa un porcentaje de llenado del 54%.

Así, el agua recogida se sitúa 31,9 hm3 por debajo la curva de garantía, línea que establece el nivel deseable de reservas de agua en cada momento del año para que las probabilidades de evolución a escenarios de sequía sean mínimas.