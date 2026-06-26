Los embalses que abastecen a Bizkaia pierden 16 hm3 en el último mes y quedan al 79,7% de su capacidad

Archivo - Embalse de Nocedal, en Bizkaia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los embalses que abastecen a Bizkaia están este viernes al 79,7% de llenado, lo que supone 7 puntos menos que lo que tenían hace un mes, cuando recogían 190,4 hm3. En concreto, estos pantanos cuentan con 174,3 hm3 acumulados, tras perder 16 hm3 en los últimos 30 días, según datos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia recogidos por Europa Press.

El sistema del Zadorra cuenta con 153 hm3 de agua (79,4% del total) y Artiba, Oiola, Nocedal, Zollo y Undurraga tienen 3,1 hm3 (82,2%). Además, el pantano de Ordunte recoge 18,1 hm3, lo que representa un porcentaje de llenado del 81,7%. Hace doce meses, el conjunto de estos pantanos acumulaba 4,6 hm3 más de reservas que ahora (179 hm3) y marcaba 2,1 puntos más de llenado (81,8%).

Así, el agua recogida se sitúa 11 hm3 por debajo la curva de garantía, línea que establece el nivel deseable de reservas de agua en cada momento del año para que las probabilidades de evolución a escenarios de sequía sean mínimas.