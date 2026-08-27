Los embalses que abastecen a Bizkaia siguen perdiendo reservas y bajan al 64,3% de su capacidad

Archivo - Los embalses vascos rozan el 88% de llenado, con 12 hm3 más que la media de la década - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses que abastecen a Bizkaia han perdido 4,2 hm3 de agua en la última semana y han caído hasta el 64,3% de su capacidad. Este jueves recogen 140,5 hm3 de reservas, lo que supone 5 puntos menos que lo que tenían hace un año, cuando recogían 151,3 hm3.

Según datos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, recogidos por Europa Press, el sistema del Zadorra cuenta con 123,3 hm3 de agua (64% del total) y Artiba, Oiola, Nocedal, Zollo y Undurraga tienen 2,9 hm3 (76,4%).

Además, el pantano de Ordunte recoge 14,2 hm3, lo que representa un porcentaje de llenado del 64%. Hace doce meses, el conjunto de estos pantanos acumulaba 10,8 hm3 más de reservas que ahora y marcaba casi 5 puntos más de llenado (69,2%).

Así, el agua recogida se sitúa 31,4 hm3 por debajo la curva de garantía, línea que establece el nivel deseable de reservas de agua en cada momento del año para que las probabilidades de evolución a escenarios de sequía sean mínimas.