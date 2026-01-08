Los embalses vascos están al 66,7%, por debajo del pasado año, pero en "absoluta normalidad" para URA

Archivo - Embalse de Undurraga, en Zeanuri (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los embalses vascos se encuentran al 66,7% de su capacidad total de llenado, recogiendo 24 hm3 menos que en las mismas fechas del pasado año, cuando estaban al 76,2% de su capacidad, con 192 hm3 acumulados. No obstante, es una situación de "absoluta normalidad" para la Agencia vasca de Agua-URA, que espera meses de precipitaciones "estimables" por delante.

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las reservas actuales del País Vasco se sitúan en 168 hm3 de agua, lo que supone 8 hm3 por debajo de la media de la última década en estas fechas, situada en 176 hm3 (70% de llenado).

En declaraciones a Europa Press, el director de Planificación Hidrológica y Obras de URA, José María Sanz de Galdeano, ha afirmado que todos los sistemas de embalses, tanto de los sistemas de Zadorra que abastecen a Vitoria, como al entorno del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, como a Añarbe, que abastece a San Sebastián y su entorno, como el conjunto de embalses que está en el consorcio de Gipuzkoa o de Txingudi, están en una situación de "absoluta normalidad".

Tras reconocer que "llama la atención" el hecho de que los pantanos "estén más bajos, no en todos los sitios, pero en el sistema Zadorra están algo más bajos que el año pasado", ha subrayado que el año pasado fue "abundantísimo en todo el Estado".

Según ha recordado, en todo el Estado hubo unas aguas "muy altas" y ahora mismo las reservas están notablemente más bajas que el año pasado, pero en una situación "de normalidad completa, rozando un poquito, sin llegar, en el sistema de Zadorra la media habitual en estas fechas, e incluso en Añarbe están igual que el pasado año".

Por ello, ha apuntado que se trata de una situación habitual en estas primeras fechas de año y "no hay ningún motivo de preocupación". "Estamos en rangos completamente normales. Además, tenemos todavía por delante, seguro, meses de precipitaciones estimables y estamos en completa normalidad, no habiendo ningún rango, ni aviso ni alerta", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que "aunque la comparación con el año pasado, que fue un año de aguas profundamente altas, pueda inducir a pensar que podemos estar bajos o un poco más bajos de lo habitual en estas fechas, no. Estamos muy cerca de lo normal, completamente normal, en un ciclo hidrológico normal, para garantizar el abastecimiento a la población, sin ningún problema", ha insistido.

Por otro lado, ha citado el caso "un poco anómalo del acuífero de La Rioja", que les ha preocupado años anteriores, después de la sequía del 23, pero "se va recuperando poco a poco". "Ahí tampoco hay una situación de alarma, tanto en los embalses como en el acuífero de La Rioja, estamos en situación de normalidad", ha concluido.

ULLIBARRI Y URRUNAGA

Los embalses alaveses de Ullibarri y Urrunaga se encuentran al 66% y 64% de su capacidad, respectivamente, con lo que tienen margen para recoger el agua que les llegue de la nieve caída en los últimos días en el Territorio.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Ullibarri, el principal embalse del sistema Zadorra, retiene este jueves 97,162 hectómetros cúbicos de agua, al 66,33% de su capacidad total de 146.

Por su parte, el agua cubre 46 de los 71,8 hectómetros cúbicos con los que cuenta el pantano de Urrunuga, lo que supone un 63,97% de capacidad.

Estos datos contrastan con los de hace poco más de un año, cuando Ullibarri Gamboa se encontraba al 83%, y su media de los últimos diez años en esta misma semana es más alta, del 74%. Por su lado, Urrunaga estaba más bajo en 2025, al 54%, y su media en la última década es más baja que la de este ejercicio al 57%.

El embalse de Ibai Eder, en Gipuzkoa, está al 82% de su capacidad total de 11 hm3. En este mismo territorio histórico, el pantano de Urkulu --con 10 hectómetros cúbicos de capacidad-- tiene embalsado el 80% del agua que puede acoger.

Ibiur, también en Gipuzkoa, recoge el 75% de su capacidad total de 8 hm3. Por último, el embalse de Albina, en Álava, permanece al 60%, al mantener embalsados 3 hectómetros cúbicos de agua.