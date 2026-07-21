Los embalses vascos están al 77% de llenado, por debajo de la media de la última década

Archivo - Embalse de Urrunaga (Álava) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los embalses vascos se encuentran al 77% de su capacidad total de llenado, recogiendo 3 hm3 menos que la media de la última década, establecida en el 78,4% en estas fechas.

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a los que ha tenido acceso Europa Press, las reservas actuales del País Vasco se elevan a 194 hm3 de agua, lo que supone 9 hm3 por debajo de la misma semana de 2025, cuando tenían 203 hm3 (80,5% de llenado).

El pantano alavés de Ullibarri recoge 113 hectómetros cúbicos, por lo que se encuentra al 77,4% de su capacidad total. Por su parte, las reservas del embalse de Urrunaga ascienden a 53 hectómetros cúbicos, lo que representa el 73,6% de su capacidad.

El embalse de Ibai Eder, en Gipuzkoa, está al 82% de su capacidad total de 11 hm3. En este mismo territorio histórico, el pantano de Urkulu --con 10 hectómetros cúbicos de capacidad-- tiene embalsado el 90% del agua que puede acoger.

Ibiur, también en Gipuzkoa, recoge el 87,5% de su capacidad total de 8 hm3. Por último, el embalse de Albina, en Álava, permanece al 60%, al mantener embalsados 3 hectómetros cúbicos de agua.