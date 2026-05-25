Emergencias de Osakidetza atiende a 25 personas afectadas por las altas temperaturas

Archivo - Un chico se moja la cabeza para combatir el calor - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias de Osakidetza ha atendido hasta las siete de la tarde de este lunes a 25 personas, a consecuencia de las altas temperaturas que se han registrado en Euskadi. Todos los casos, entre 14 y 87 años, han sido leves, siete de ellos se han tratado in situ y dados de alta y 18 se han trasladado en ambulancia a centro hospitalario para seguimiento.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, por territorios, en Gipuzkoa se han registrado 15 casos, en Bizkaia nueve casos y en Álava un caso.

Desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco se ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones recogidas en el Plan de Calor 2026. El objetivo del Plan es prevenir y reducir el impacto del exceso de temperatura en la salud de la población durante los meses más calurosos del año, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

El Plan presta especial atención a la población de riesgo: menores de cuatro años, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personas que realizan actividad física en exteriores.

Del mismo modo, recomienda contactar con frecuencia con las personas mayores que vivan solas, no dejar a nadie dentro de un vehículo estacionado y cerrado, especialmente en las horas centrales del día.