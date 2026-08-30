Emergencias sigue buscando a un hombre de 77 años desaparecido el viernes en Barakaldo (Bizkaia)

Hombre desaparecido en Barakaldo (Bizkaia) - ERTZAINTZA

BILBAO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios de Emergencias de Euskadi han reanudado este domingo las labores de búsqueda de un hombre de 77 años desaparecido el pasado viernes por la tarde en la zona de Barakaldo (Bizkaia).

Según ha informado el departamento de Seguridad, desde las ocho de esta mañana, recursos de Bomberos, Cruz Roja, DYA, Protección Civil, voluntarios, junto a la Unidad Canina de la Ertzaintza, y la unidad de drones de la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR), así como patrullas de Protección Ciudadana de la Ertzainetxea de Sestao y Policía Local, coordinados por un Técnico de Atención de Emergencias, han comenzado de nuevo la búsqueda del desaparecido.

El hombre, de 77 años, que había salido a dar un paseo por el monte el pasado viernes, no regresó a su domicilio la tarde del viernes.

El desaparecido, de complexión delgada, viste pantalón vaquero azul, camiseta blanca con rayas azules y zapatos tipo mocasín. En caso de disponer de información que pueda facilitar su localización, hay que llamar al teléfono 112 de Sos-Deiak.