Empleadas de Limpieza de centros públicos se movilizan en Bilbao y exigen un convenio propio "con condiciones dignas"

BILBAO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Trabajadoras de la UTE Bio Eraikigarbi, perteneciente a FCC, empresa adjudicataria de la limpieza de los edificios públicos del Ayuntamiento de Bilbao, se han movilizado este lunes en la capital vizcaína con motivo de la huelga que mantienen para exigir un convenio propio que "dignifique sus condiciones laborales".

La primera de la protestas, convocadas por LAB, ESK y ELA, se ha desarrollado a primera hora de la mañana y las trabajadoras se han concentrado frente a una escuela del centro de Bilbao. Posteriormente, han llevado a cabo una manifestación por las calles de la capital vizcaína.

Las empleadas, que han lanzado papeles en las puertas del centro y han coreado gritos con sus reivindicaciones, portaban una pancarta en la que se podía leer "Bilboko Garbiketa (limpieza de Bilbao) FCC: Por un convenio propio negociación". Posteriormente, a partir de las diez y media de la mañana, han dado comienzo una manifestación desde la plaza Elíptica hasta la sede de EitB.

Una portavoz de LAB ha señalado que, con estas movilizaciones, quieren exigir un convenio propio para poder "dignificar" sus condiciones laborales.

Tras explicar que son, en su inmensa mayoría, mujeres y destacar que realizan un trabajo "esencial" para mantener los centros municipales limpios, ha denunciado las "diferencias" de condiciones que tienen respecto a la plantilla que se encarga de la limpieza de las calles, que, en su mayoría son hombres, pese a que ambas contratas "han sido históricamente adjudicadas a la misma multinacional".

En cambio, según ha apuntado, entre una contrata y otra existe una "brecha salarial del 80%" y el plus de transporte se paga a tres euros en la limpieza de interiores y a 10 euros en la limpieza viaria. Asimismo, ha explicado que, en algunos casos, las jornadas de trabajo, "no llegan ni a las 15 horas semanales".

Según ha manifestado, pese a que han intentando contactar con la empresa para sentarse a negociar, no han obtenido ninguna respuesta y, por ello, han decidido movilizarse.

Tras realizar algunas huelgas en marzo, este mes de abril están secundado paros y han comenzado este lunes la segunda de dos semanas consecutivas de huelgas. Además, este martes trasladarán su movilización a la explanada de San Mamés.

Su intención es lograr un convenio propio con un salario "digno" que no les "condene a vivir en una precariedad absoluta". Por ello, si no hay avances, probablemente volverán a convocar en mayo otras dos semanas de huelgas y no descartan tener que recurrir a una huelga indefinida a partir de septiembre u octubre si no se atienden sus reivindicaciones.