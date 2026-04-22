Las empresas de Bizkaia deben incorporar "una mirada geoestratégica a su planificación internacional", según un informe

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BILBAO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de Bizkaia deben incorporar "una mirada geoestratégica a su planificación internacional", lo que implica evaluar "qué países ofrecen estabilidad real, diversificar proveedores y destinos, anticipar riesgos externos y reforzar su capacidad de adaptación", según se recoge en un informe de la Diputación Foral de Bizkaia, en el que se identifican nuevos mercados estratégicos para la internacionalización de las empresas del territorio en un escenario geopolítico "inestable".

La sociedad foral Beaz ha elaborado el informe "Bizkaitik mundura: Nuevos escenarios para la internacionalización de empresas del Territorio Histórico de Bizkaia", un trabajo que analiza cómo está cambiando el contexto internacional y qué implicaciones tiene esa transformación para las empresas de Bizkaia que quieran internacionalizarse y exportar.

El informe completo se presentará el próximo 5 de mayo en el marco del encuentro Bizkaia Enpresa 2026, que se celebrará en el BEC bajo el lema "Bizkaitik mundura; nuevos escenarios de oportunidad" y que pondrá el foco en los nuevos mercados de expansión, la necesidad de anticipar riesgos y las oportunidades que se abren para las empresas en un entorno internacional "complejo".

Según ha informado la institución foral, el análisis constata que la globalización "no avanza de forma estable ni predecible" y en este escenario "los análisis tradicionales centrados exclusivamente en mercados, finanzas o competencia resultan insuficientes para decidir dónde internacionalizarse".

Factores geopolíticos como las sanciones, los conflictos, los cambios regulatorios, las tensiones arancelarias o la reorganización de las cadenas de suministro pueden "alterar repentinamente la viabilidad de un mercado o de una operación exterior", advierte el estudio.

Por ello, el informe plantea que las empresas de Bizkaia deben incorporar "una mirada geoestratégica a su planificación internacional", lo que implica evaluar "qué países ofrecen estabilidad real, diversificar proveedores y destinos, anticipar riesgos externos y reforzar su capacidad de adaptación".

"Internacionalizarse ya no es únicamente una cuestión de oportunidad económica, sino también de entender y gestionar inteligentemente el entorno global", se advierte en el informe.

En este sentido, el documento destaca que Bizkaia parte de "una base sólida para afrontar este escenario", ya que "su estructura productiva, especialización industrial y capacidad tecnológica le permiten abordar con mayores garantías los cambios que se están produciendo en el comercio internacional".

El informe subraya la "fortaleza exportadora del territorio", en el que en 2024 las exportaciones de productos de alto nivel tecnológico alcanzaron un valor de 582,97 millones de euros, lo que representa un incremento del 20% respecto al año anterior y consolida Bizkaia como responsable del 54,9% del total exportado en este ámbito en Euskadi.

La estructura exportadora de Bizkaia se apoya en dos grandes pilares: la energía y la metalurgia-siderurgia, seguidas por el sector de la movilidad, mientras que el resto de actividades mantiene una contribución más moderada.

En cuanto a los mercados actuales, las exportaciones de Bizkaia se concentran principalmente en Europa, que representa más de dos tercios del total, con Francia como principal destino, seguida de Alemania y Reino Unido.

En América, Estados Unidos y México se encuentran también entre los diez principales destinos de las exportaciones del territorio, si bien el informe advierte de que "la incertidumbre en las relaciones internacionales con el país anglosajón y sus recientes tensiones con Europa aconsejan analizar alternativas para minimizar riesgos".

NUEVOS MERCADOS DE OPORTUNIDAD

A partir de esta radiografía, el informe apunta tanto a la necesidad de consolidar mercados estratégicos como a explorar nuevas oportunidades para la industria de Bizkaia.

Entre esos destinos de oportunidad identifica países como Polonia y Rumanía, como plataforma europea de crecimiento industrial; Turquía e India, como grandes mercados emergentes con fuerte potencial; Brasil y Argentina, en el marco de una Latinoamérica industrial estratégica; Vietnam e Indonesia, como nuevos hubs industriales de Asia; y Senegal y Sudáfrica, como mercados con oportunidades vinculadas a la energía, las infraestructuras y la transformación industrial.

El informe incide en que la internacionalización no depende solo de identificar bien los mercados, sino también de contar con instrumentos de acompañamiento adecuados.

En este sentido, subraya el ecosistema de apoyo de Bizkaia, con programas impulsados por la Diputación Foral de Bizkaia para favorecer el acceso de las pymes industriales y de servicios avanzados a mercados internacionales, apoyar planes de expansión exterior, diversificar destinos y facilitar proyectos de implantación.

A ello se suman servicios como Bizkaiext y otras líneas complementarias de impulso a la innovación, la inversión, la digitalización y la descarbonización, que refuerzan la competitividad de las empresas.

BIZKAIA ENPRESA

Junto a la presentación del informe, Bizkaia Enpresa 2026 incluirá el espacio "Bizkaitik Mundura: experiencias de empresas que han respondido a nuevos escenarios de internacionalización", un bloque concebido para compartir casos reales, estrategias, aprendizajes y oportunidades en torno a la internacionalización empresarial en el contexto actual. Las empresas Auxemmann, Wolco y Cenker Robotics aportarán su visión sobre cómo están compitiendo en un entorno global cada vez más exigente.

La jornada concluirá con la clausura institucional de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, e incluirá la entrega de los Premios ON Bizkaia Enpresa sariak, que reconocen destacadas empresas vinculadas a ámbitos como la innovación, la internacionalización, la transición digital y el emprendimiento, y que refuerzan el carácter de Bizkaia Enpresa como cita de referencia para el tejido empresarial del territorio.

Con esta nueva edición de Bizkaia Enpresa, la Diputación Foral de Bizkaia refuerza su compromiso con las empresas de Bizkaia, ofreciendo conocimiento, contraste y acompañamiento para que puedan anticiparse a los cambios del entorno internacional, aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento y seguir proyectando al exterior la capacidad industrial, tecnológica y empresarial del territorio.