Enba afirma que las subvenciones aprobadas para hacer frente a la sequía no cubren las pérdidas en los caseríos

Una vaca en el monte Serantes, en Santurtzi (Bizkaia) - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato agrario Enba, ante las ayudas recientemente aprobadas por el Gobierno Vasco y las diputaciones forales de Bizkaia y Gipuzkoa para hacer frente a la sequía de los últimos meses, ha asegurado que los presupuestos de estas subvenciones "no cubren las pérdidas en los caseríos".

En un comunicado, Enba ha detallado que no son suficientes "ni los 5.523.525 euros del Gobierno Vasco, ni los 1.688.000 euros de la Diputación Foral de Gipuzkoa y los 1.802.384 euros de la Diputación Foral de Bizkaia (1.502.384 euros en ayudas y 300.000 euros en abastecimiento de agua)".

Por lo tanto, la organización agraria prevé que en el presupuesto del año 2027 "se articulará una nueva partida con los mismos objetivos". Además, ha detallado que el presupuesto del Gobierno Vasco incluye, además de la sequía, ayudas extraordinarias de Ormuz, concretamente, 4.958.469 euros para la sequía y 565.056 euros para Ormuz.

"El 70% del presupuesto de Ormuz son fondos procedentes de Europa, y hay que decir que Europa permitía al Gobierno Vasco completar los fondos procedentes directamente de Europa (394.000 euros) en otro 200% suplementario, aumentando la partida de Ormuz hasta 1.182.000 euros", ha precisado, para incidir en que, "por lo visto", el Ejecutivo autonómico "no ha aportado, de presupuesto propio, el 200% de complemento autorizado por Europa".

En esa línea, desde el punto de vista de la interlocución con los agentes del sector, Enba ha valorado que por parte de las diputaciones han encontrado un comportamiento "correcto y colaborativo", y ha criticado que por parte del Gobierno Vasco no han tenido "ninguna colaboración". "Es más, en una reunión mantenida el propio viernes no se nos compartió ninguna información, ni presupuesto total, ni ayudas por animal o hectárea", ha agregado.

"Las políticas de reducción de la burocracia, una y otra vez reivindicadas, se han visto, una vez más, incapaces las instituciones vascas de sacar una convocatoria unitaria y, teniendo en cuenta las especificidades de cada territorio, al menos una convocatoria conjunta en cada territorio histórico", ha lamentado.

Por último, desde Enba han valorado positivamente el programa de resiembra de pastizales que se ha aprobado en Bizkaia y han pedido a la Diputación Foral de Gipuzkoa que amplíe este tipo de línea de ayuda, para "así, sembrando en esta época del año, regenerar las praderas para la próxima primavera".