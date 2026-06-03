ENBA reivindica "precios dignos y estabilidad" para el sector lácteo

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SAN SEBASTIÁN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato agrario ENBA ha mostrado su preocupación por el descenso aplicado a los ganaderos en el precio pagado por su leche, "siete céntimos de media en los últimos 2 meses", y ha reclamado "precios dignos y estabilidad" para el sector lácteo.

En un comunicado, ENBA ha advertido de que esta bajada "nos introduce en un camino peligroso, precisamente, en una zona donde se paga por debajo de costes de producción", y, en consecuencia, en el "impacto directo sobre la rentabilidad" de las explotaciones.

Desde el sindicato agrario han asegurado que no quieren "alarmarse" con "noticias a corto plazo" y, como hasta ahora, prevén el desarrollo del sector lácteo "a medio o largo plazo" pero, al mismo tiempo, quieren mostrar su "preocupación ante la falta de estabilidad".

"Precios dignos y estabilidad son las principales garantías para que el sector lácteo tenga futuro, no queremos grandes fluctuaciones", han afirmado, al tiempo que han asegurado que "especialmente para los productores de leche y jóvenes que existen en la actualidad, la mirada larga y la estabilidad son lo más básico", por lo que, de prolongarse en el tiempo este tipo de caídas, "supondría negar el futuro al sector lácteo".