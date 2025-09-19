La Encartada Fabrika-Museoa conmemora el centenario de López de Letona, fundador de Encartada S. A., con una exposición

BILBAO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Encartada Fabrika-Museoa de Balmaseda albergará a partir del 19 de septiembre la exposición "Una vida tejida entre dos mundos", una muestra que conmemora el centenario del fallecimiento de Santos López de Letona Apoita (1842-1925), "una figura clave en la historia industrial de Bizkaia y uno de los fundadores de Encartada S.A.", ha informado la Diputación Foral de Bizkaia.

La muestra ha sido presentada por la diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, la directora de La Encartada, Ainara Martínez Matía, y la comisaria de la muestra, M.ª Jesús Pacho. La muestra está organizada en colaboración con diversas instituciones mexicanas como el Archivo de Notarías del Estado de Puebla, donde López de Letona emigró.

La diputada ha explicado que esta exposición "nos invita a reflexionar sobre la complejidad y los límites del progreso y el emprendimiento", a la vez que ha puesto en valor la "visión inclusiva y comprometida" de la muestra, que incorpora "por primera vez a la esposa como figura clave en el éxito del empresario".

La exposición traza un recorrido inédito por la vida del empresario, que "construyó puentes -reales y simbólicos- entre dos continentes. Lejos del estereotipo del indiano enriquecido, López de Letona se convirtió en un inversor audaz, un empresario visionario y un actor clave del desarrollo urbano e industral de Puebla y Bilbao", han destacado desde la institución.

Santos López de Letona emigró a México en 1892 y se integró en la élite de Puebla gracias a su matrimonio con Josefa Gómez de Rueda y de la Fuente. Allí dejó una huella imborrable en la arquitectura, la industria y el urbanismo de la ciudad. A su regreso a Bizkaia, participó activamente en el diseño del Ensanche de Bilbao y fue el principal impulsor financiero del Puente Vizcaya, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2006, ha informado la Diputación vizcaína.

Fundó La Josefina en Usansolo, que aún continúa en funcionamiento, y La Encartada S.A en Balmaseda, hoy referente entre los museos industriales de Europa.

"Una vida tejida entre dos mundos", a través de documentos notariales, fotografías históricas y piezas originales, revela, ha detallado la institución, "el lado más humano y polifacético de López de Letona: su vida familiar y social, su compromiso con la innovación técnica, su visión urbana y su capacidad para detectar oportunidades en un mundo en plena transformación".

Como parte de las actividades paralelas a la exposición, La Encartada Fabrika-Museoa acogerá un coloquio el próximo 1 de octubre organizado en colaboración con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en un encuentro que reunirá a cuatro especialistas que aportarán miradas complementarias sobre la figura de López de Letona.