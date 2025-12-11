El enlace de la N-I en Olaberria registrará el sábado afecciones al tráfico por obras de reasfaltado

SAN SEBASTIÁN 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa ejecutará este próximo sábado trabajos de reasfaltado en el ramal N-I-417-A, en el enlace de la carretera N-I a la altura de Olaberria. Las obras obligarán a cerrar totalmente al tráfico el tramo comprendido entre las glorietas junto al hotel Castillo y el polideportivo Aristrain.

Según ha explicado la institución foral, los trabajos se desarrollarán entre las ocho de la mañana y las siete de la tarde, y quedarán finalizados al término de la jornada. Durante ese periodo se actuará en ambos carriles, por lo que el cierre será completo.

Durante el corte se habilitarán recorridos alternativos señalizados en las glorietas de ambos extremos del tramo afectado. Para los accesos desde Beasain u Ormaiztegi (GI-2632), quienes lleguen a la glorieta del hotel Castillo y deseen continuar hacia Olaberria deberán desviarse a la N-I en sentido Vitoria-Gasteiz y realizar el cambio de sentido en el enlace N-I-416 (Idiazabal Norte). Desde allí podrán incorporarse al sentido Donostia-San Sebastián y tomar la salida 417 A hacia Olaberria.

Para los accesos desde Olaberria (GI-3560), quienes alcancen la glorieta situada junto al polideportivo Aristrain con destino a Beasain u Ormaiztegi deberán dirigirse a la N-I en sentido Donostia-San Sebastián y efectuar el cambio de sentido en el enlace N-I-419 (Beasain-Lazkao). Una vez incorporados al sentido Gasteiz-Vitoria, deberán tomar la salida 417 hacia Olaberria a la altura del hotel Castillo.

En la N-I, sentido Donostia-San Sebastián, antes de llegar a la salida 417 A se informará del cierre del enlace hacia Beasain y Ormaiztegi, indicando a quienes procedan de Idiazabal que deberán continuar hasta la salida 419 para realizar allí el cambio de sentido. Asimismo, se recomienda a los vecinos de Olaberria que tengan previsto desplazarse a Beasain durante la mañana del sábado que utilicen la ruta por Lazkao a fin de evitar el tramo en obras.