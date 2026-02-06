Ensanche 21 de Vitoria presentará el estudio de posibles actuaciones en la Manzana del Círculo en una jornada abierta

Ensanche 21 presenta el estudio de las posibles actuaciones para regenerar la manzana del Círculo. - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha organizado el próximo miércoles, a través de la Sociedad Urbanística Municipal Ensanche 21 Zabalgunea, una sesión informativa abierta a la ciudadanía y a los agentes públicos y privados para dar a conocer las conclusiones del estudio sobre las posibles actuaciones en la Manzana del Círculo. El documento plantea seis líneas de actuación para impulsar la rehabilitación sostenible del entorno.

Según ha explicado la alcaldesa, Maider Etxebarria, "el estudio aborda, desde una perspectiva integral, propuestas relacionadas con la rehabilitación energética, la mejora de la accesibilidad y posibilidades de intervención en los edificios existentes de los edificios existentes, con el objetivo de avanzar hacia un modelo urbano más sostenible, inclusivo y resiliente".

La jornada se celebrará el miércoles, día 11 de febrero, a las 18.30 horas en el salón de actos del Círculo Vitoriano, y tiene como objetivo compartir los resultados del análisis realizado por las profesionales de Zelaia arquitectura + paisaje / Osoa estudio y fomentar un espacio de diálogo y participación en torno a la revitalización de este enclave urbano "estratégico".

Como resultado, el estudio identifica seis posibles líneas de actuación con capacidad para generar "una transformación física, social y ambiental significativa" de esa manzana.

Entre las medidas propuestas, se incluyen iniciativas para fomentar una comunidad más inclusiva y participativa, impulsar la activación del sector privado mediante ayudas e incentivos económicos, mejorar los edificios existentes desde una visión integral -tanto en accesibilidad como en eficiencia energética- y reconvertir el patio interior en un espacio de uso público.

Asimismo, se plantea la incorporación de fachadas y cubiertas verdes que contribuyan a la reducción del efecto 'isla de calor' y a la mejora ambiental del entorno.

Para Ensanche 21, "la participación ciudadana constituye un elemento central para garantizar el éxito de los proyectos urbanísticos, sociales, culturales y económicos que se impulsan en la ciudad".

Este trabajo se enmarca en el Proyecto Ensanche Eco-distrito Emprendedor, promovido por Ensanche 21 Zabalgunea con el apoyo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Mesa de Coordinación de Iniciativas de la Manzana del Círculo Vitoriano.

Tras su constitución en junio de 2025, este organismo solicitó apoyo técnico al Consistorio para explorar las posibilidades de rehabilitación y mejora tanto de la Manzana del Círculo como de su patio interior.

Ensanche 21 Zabalgunea considera "fundamental colaborar con los vecinos para explorar soluciones y alternativas viables que permitan cumplir con los objetivos de la Directiva Europea de Eficiencia Energética, orientada a lograr edificios de emisiones cero para 2050, y con los objetivos de la Agenda Urbana 2030".