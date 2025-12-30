Entra en vigor la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda para construir más y aumentar la oferta de pisos

Construcción de pisos en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ley vasca de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, que recoge diversas medidas para flexibilizar la normativa y agilizar la tramitación para impulsar la construcción de pisos, entre ellas, la reducción de la reserva para la vivienda de protección pública del 75 al 60%, ha entrado en vigor este martes.

Después de que este lunes se publicara en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), la norma, aprobada el pasado 11 de diciembre por el PNV y el PSE-EE, socios del Gobierno Vasco, este martes ya se pueden poner en marcha las medidas que recoge para hacer frente a la crisis habitacional.

La Ley considera "urgente" adoptar "medidas integrales y estructurales que permitan revertir la actual emergencia habitacional, estableciendo con carácter inmediato medidas que permitan aumentar la oferta, especialmente de vivienda protegida en todas sus modalidades, y proteger de forma efectiva el derecho de acceso a una vivienda digna".

Además, se recuerda que Euskadi dispone de suelo calificado capaz de albergar más de 160.000 viviendas, 75.000 de ellas protegidas, "que no se moviliza por condiciones urbanísticas, económicas y ambientales", y que, por lo tanto, estos recursos "no cumplen su función social".

En este contexto, la norma permite reducir la reserva para la vivienda de protección pública del 75% al 60%, con un mínimo del 55% de vivienda de protección social y el restante 5% en vivienda de protección tasada.

En el caso de aplicarse el 10% de incremento de la edificabilidad urbanística que se permite en las actuaciones prioritarias, este aumento se destinará en su totalidad a la construcción de vivienda de protección pública, manteniendo el porcentaje mínimo del 55% para la vivienda de protección social; y el resto de ese incremento, para vivienda de protección tasada.

Además, se establecen medidas para flexibilizar la implantación de nuevos alojamientos dotacionales en suelos equipamentales y en edificios existentes, y se recoge un régimen sancionador vinculado a los incumplimientos derivados de la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.

De esa forma, se contempla en este capítulo la posibilidad de localizar los alojamientos dotacionales en suelos que el planeamiento califique de equipamiento, sin necesidad de la modificación de su calificación atendiendo a su carácter dotacional y siempre que se justifique la innecesariedad del equipamiento inicialmente calificado.

MUNICIPIOS

También se recoge la posibilidad de que el Gobierno Vasco y las administraciones públicas de carácter territorial promuevan vivienda de protección pública en municipios rurales, así como en las localidades de población igual o inferior a 3.000 habitantes.

En cuanto a novedades en materia ambiental, prevé que, "en línea con la necesidad de agilizar y sincronizar los procedimientos urbanísticos, ambientales y de suelos", se identifiquen los supuestos de evaluación ambiental estratégica simplificada para las modificaciones de los planes de ordenación estructural e instrumentos de ordenación pormenorizada.

Por otra parte, establece la suspensión de la presentación de las declaraciones responsables para las nuevas viviendas de uso turístico en zonas de mercado residencial tensionado, una medida que "se ampara en el interés general de proteger el derecho a la vivienda".

En esta nueva ley se constata que ante la actual "urgencia habitacional", es necesario "agilizar la cesión de suelos de participación de la comunidad en las plusvalías a partir de un acuerdo de amplia base interinstitucional entre el Gobierno Vasco y los ayuntamientos".

El objetivo de esta medida es "hacer posible una cesión automatizada y recurrente de suelos al Gobierno Vasco, al objeto de constituir una reserva estratégica de suelo, que permita al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana planificar y llevar a cabo las actuaciones necesarias para desarrollar el parque de vivienda protegida en alquiler y ofrecer respuesta a la demanda existente".