Las entradas en establecimientos hoteleros de Euskadi aumentan un 1,5% en julio y las pernoctaciones un 2,3%

BILBAO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos hoteleros vascos registraron el pasado mes de julio un total de 392.794 entradas, lo que supone un 1,5% más que en el mismo mes que el año anterios, y 837.143 pernoctaciones, con un incremento interanual del 2,3%. Además, en los siete primeros meses de 2025, respecto al mismo periodo del ejercicio precedente, las entradas aumentaron un 4,0% y las pernoctaciones un 4,8%, según la Encuesta de Establecimientos Turísticos receptores hecha píublica este jueves por el Eustat.

El pasado mes de julio, el 57,0 % de las entradas y el 57,2 % de las pernoctaciones fueron de origen extranjero, con incrementos del 4,5% en el caso de las entradas y del 6,2% en las pernoctaciones. Sin embargo, el número de entradas y pernoctaciones de origen estatal, descendieron en términos interanuales un 2,2 % y un 2,5 %, respectivamente.

En Álava, se han contabilizaron 50.634 entradas y 110.164 pernoctaciones, lo que representa un descenso del 8,6% y del 2,1%, respectivamente, sobre el año anterior.

En Bizkaia, las entradas, 182.820, crecieron un 5,2%, mientras las 360.833 pernoctaciones supusieron un aumento del 3,2% respecto a julio de 2024.

Gipuzkoa contabilizó 159.340 entradas, un 0,9% más, y 336.146 pernoctaciones, lo que supuso un 2,8% más que el mismo mes del año anterior. Por capitales, el número de entradas ascendió un 7,7% en Bilbao, mientras descendió un 1,6% en San Sebastián y un 11,9% en Vitoria-Gasteiz.

En el caso de las pernoctaciones, en Vitoria-Gasteiz cayeron un 3,7%, mientras que subieron un 5,5 % en Bilbao y un 0,1% en San Sebastián. La estancia media1 en los establecimientos hoteleros de Euskadi durante el mes de julio de 2025 fue de 2,13 días, ligeramente superior a los 2,11 observados el mismo mes del año anterior.

El grado de ocupación en el conjunto de la Comunidad Aautónoma en el sétimo mes del año se situó en el 71,5% al medirlo por plazas y en el 81,6%, por habitaciones. Este dato refleja un decremento de 0,1 puntos porcentuales en el caso de las plazas y un aumento de 0,9 puntos en el de las habitaciones.

La rentabilidad, medida a través del ADR o tarifa media diaria (aplicada a una habitación doble con baño en régimen de solo alojamiento), fue de 144,5 euros, lo que supuso un aumento interanual del 4,4% .

El ADR alcanzó en Gipuzkoa los 186,0 euros, en Bizkaia los 118,4 euros y en Álava los 100,1 euros. Por capitales, las diferencias fueron superiores ya que el ADR acanzó en San Sebastián los 230,7 euros, en Bilbao los 127,9 euros y en Vitoria-Gasteiz, 88,2 euros.

El RevPar o ingresos medios por habitación disponible en los establecimientos hoteleros de Euskadi, fue de 117,9 euros en julio de 2025, un 5,6 % superior al obtenido el mismo mes del año anterior.

ACUMULADO

Si se evalúan los siete primeros meses del año, respecto al mismo periodo de 2024, las entradas aumentaron un 4,0% y las pernoctaciones un 4,8%. La estancia media se estableció, entre enero y julio, en 1,96 días en 2025, muy similar a los 1,95 días observados durante el mismo período acumulado del año anterior.

El grado de ocupación se situó en un 56,7% al medirlo por plazas y en un 68,1% por habitaciones, 0,8 y 0,9 puntos porcentuales más respecto al mismo período del año anterior.