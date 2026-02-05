Un equipo volante sustituirá las ausencias de menos de un mes en los Servicios Sociales de Base de Vitoria-Gasteiz

Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contará con un equipo volante, compuesto por cinco trabajadoras sociales y dos psicólogas, que se encargará de sustituir de forma inmediata las ausencias inferiores a un mes del personal habitual en los Servicios Sociales de Base.

El concejal responsable, Lucho Royero, ha señalado que el objetivo es "evitar que aumenten los tiempos de espera cuando se producen bajas, vacaciones o cualquier otra circunstancia que derive en falta de personal", para lo que estos profesionales "priorizarán la atención individual y las citas".

El Servicio de Acción Comunitaria del Departamento de Políticas Sociales propuso la creación de este equipo volante, compuesto por siete personas, para corregir las dificultades y retrasos que pudieran producirse ante ausencias por enfermedad, licencias, permisos y vacaciones del personal de los servicios sociales de base.

"Las personas del equipo volante sustituirán de forma inmediata todo este tipo de situaciones sobrevenidas que provocan una disminución en el número habitual de personas que atienden cada servicio social de base", ha añadido el edil de Políticas Sociales.

Hasta ahora todas las sustituciones se realizaban con personal de las bolsas de empleo. Con esta novedad, el equipo volante cubrirá las ausencias inferiores a un mes, lo que se traducirá en "mayor agilidad, eficiencia y estabilidad". Las ausencias superiores a ese plazo se realizarán por el sistema tradicional de bolsas de empleo.

Con esta nueva organización del personal, el Ayuntamiento pretende mejorar la optimización de los recursos, ya que el Departamento de Políticas Sociales dispondrá de profesionales con formación para realizar su trabajo en cualquiera de los catorce Servicios Sociales de Base, ubicados en los centros cívicos, siempre con protocolos homogéneos.

"De esta forma, podemos ofrecer garantía de calidad y equidad en la cobertura para todos los barrios, con un sistema que evita que algunas zonas se queden más desatendidas cuando falta el personal habitual", ha indicado Royero.

Además, estas profesionales realizarán trabajos estructurales como la formación de nuevas profesionales o refuerzos en determinados servicios cuando no sean requeridas para cubrir ausencias. Su objetivo es reducir el impacto de la rotación en los equipos de los servicios sociales de base y dar continuidad en la atención, para lograr que las personas usuarias perciban "mayor estabilidad y referencialidad con profesionales más estables" y con conocimiento de los procedimientos.

Se trata de una propuesta en la que el Ayuntamiento ha valorado el impacto económico y la sostenibilidad, ya que concentrar la gestión de las sustituciones en equipos volantes "reduce costes directos e indirectos y minimiza los riesgos de vacíos en la cobertura".

22.000 CITAS PRESENCIALES

Durante 2025, el número de entrevistas presenciales en los servicios sociales de base de Vitoria-Gasteiz ascendieron a 21.860. Además, el personal de los mismos realizó 17.079 llamadas telefónicas de seguimiento a familias y 1.283 visitas a domicilio.

El concejal responsable ha destacado la importancia de ofrecer un buen servicio. "Somos conscientes de que tanto los servicios sociales de base como el Servicio Municipal de Urgencias Sociales constituyen la puerta de entrada al sistema, por lo que debemos ofrecer una atención adecuada ante las situaciones de necesidad que sufren las personas de nuestra ciudad", ha concluido.