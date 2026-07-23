Los equipos de limpieza inician el operativo especial para las fiestas de Santiago y La Blanca en Vitoria-Gasteiz

Limpieza en Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha comenzado con el dispositivo especial de cara a las jornadas festivas de Santiago y La Blanca, dentro de una campaña intensiva de limpieza previa que se va a prolongar hasta la víspera del inicio de las fiestas patronales de Vitoria-Gasteiz.

Según ha explicado el concejal de Gestión Ambiental, Pascual Borja, "estas labores de mantenimiento preventivo en céntricas zonas del casco urbano consisten en la retirada de carteles, eliminación de pintadas y el fregado de los pavimentos".

Los primeros trabajos ya son visibles en diferentes lugares del Casco Medieval con las tareas de aplicación del líquido especial repelente de orines en lugares como el Paseo de Los Arquillos y se va a ir extendiendo sobre otros lugares de la parte vieja donde se detectan habitualmente este tipo de comportamientos incívicos.

El producto gasteiztarra (CK Splash back), que actúa como repelente, es un líquido transparente e inocuo que evita que los líquidos penetren en la superficie, facilitando su limpieza y provocando el rebote de ese líquido.