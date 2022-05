Erkoreka dice que la investigación sobre varias muertes de hombres gays en Bilbao será "larga" y va a durar "meses"

Dice que aún se desconoce si las muertes están motivadas por odio hacia el colectivo homosexual, pero cree que "la razón principal" era robar



BILBAO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado este miércoles que la investigación sobre las muertes de varios hombres gays en Bilbao, a los que se les drogaba y posteriormente robaba, va a ser "larga" y va a durar "meses".

Erkoreka se ha referido así, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, a la investigación en torno a un sospechoso detenido tras haberse entregado en la comisaría de la Ertzaintza en Irún.

En este sentido, ha señalado que la persona detenida llegó a Euskadi desde Bruselas y que, mientras estaba establecido aquí, tambien estuvo en otros lugares del Estado, por lo que también se investiga a través de la coordinación policial, "lo que podría haber hecho en esos otros lugares".

El consejero de Seguridad ha señalado que, con los datos de los que disponen actualmente, aún no han determinado si las muertes son motivadas por odio hacia el colectivo gay, ya que todas las víctimas formaban parte de él, o simplemente consecuencia de intentos de robos.

En este sentido, ha indicado que "parece que la razón principal es robar, pero no me atrevo a negar totalmente que no existan también factores de odio". "También puede ser ambos, es decir, una cosa no quita la otra, y puede ser que les hubieran querido robar y, al mismo tiempo, haya un fondo de odio hacia el colectivo", ha explicado.

PRUDENCIA

En todo caso, Erkoreka ha insistido en que la investigación va a ser "larga" y que "no se va a esclarecer del todo en meses", por lo que ha pedido "dar tiempo a la investigación judicial y policial", y "actuar con prudencia, porque es un caso muy delicado".

Asimismo, el consejero de Seguridad ha considerado que responder a la pregunta de cuántos asesinatos ha podido haber "puede ser una vía al alarmismo", y que, "mientras dure la investigación y las hipótesis sean hipótesis, no podemos vender cosas como si estuvieran probadas".

"Debemos ser prudentes porque, si se demuestra que lo que tenemos entre manos es una trama, puede ser delicado y peligroso. Por lo tanto, hemos pedido a los medios que sean prudentes y nosotros también vamos a actuar así, porque la investigación tiene un largo camino que recorrer", ha explicado.