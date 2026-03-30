Erlantz Urresti encabezará de nuevo la candidatura de PNV en Maruri-Jatabe en las elecciones de 2027

Erlantz Urresti - PNV

BILBAO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Maruri-Jatabe, Erlantz Urresti, ha sido elegido por la Asamblea Municipal del PNV para encabezar la lista de la formación a la alcaldía vizcaína en las elecciones municipales del próximo año, con el objetivo de "consolidar el proyecto iniciado en 2023".

Urresti, de 40 años y que dirige la Alcaldía de Maruri-Jatabe tras ganar las elecciones de 2023, afronta esta candidatura con la intención de consolidar el trabajo realizado y seguir avanzando en un modelo de municipio basado en "la cercanía, la participación y el desarrollo sostenible", ha explicado el PNV en un comunicado.

Desde el PNV han destacado el "liderazgo" del actual alcalde, técnico de marketing digital actualmente en situación de excedencia, así como su "conocimiento de la realidad local". A su entender, su candidatura representa "la garantía de un proyecto sólido, con visión de futuro y centrado en las necesidades" de los vecinos.

Erlantz Urresti ha agradecido el respaldo recibido y ha asegurado que afronta este nuevo reto "con ilusión, responsabilidad y compromiso", con la voluntad de seguir trabajando "desde la cercanía, escuchando a las vecinas y vecinos y construyendo un Maruri-Jatabe con futuro".