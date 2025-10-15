Ermua (Bizkaia) ve "inaceptable" el "nuevo retraso" en la Variante Oeste y anuncia movilizaciones

"Ermua está harta de promesas que nunca se cumplen", ha asegura su alcaldesa

BILBAO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ermua considera "inaceptable" el "nuevo retraso" anunciado por la Diputación de Bizkaia en la construcción de la Variante Oeste y ha anunciado que trabaja en el diseño de un calendario de movilizaciones y acciones de protesta, junto con los grupos municipales y agentes vecinales, para exigir a la institución foral que "cumpla sus compromisos" con este municipio vizcaíno.

El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Bizkaia, Carlos Alzaga, ha anunciado este miércoles, en una comparecencia en las Juntas Generales, que las obras de la variante oeste de Ermua comenzarán a finales de 2026 y ha atribuido el retraso en el inicio de los trabajos a la complejidad del procedimiento administrativo actual, que es "enormemente garantista".

Tras el anuncio del diputado, el Ayuntamiento de Ermua ha hecho público un comunicado en el que califica de "inaceptable" este "nuevo retraso" en una infraestructura "largamente reivindicada y considerada esencial para la salud, el descanso y la seguridad de la ciudadanía del municipio".

Según ha lamentado, el diputado ha justificado "el retraso -de, al menos, un año- en una sucesión de trámites y hechos administrativos, estimando que la versión 1 del proyecto se aprobaría en febrero de 2026, con un periodo posterior de alegaciones, y la versión 2 en junio de 2026, para finalmente iniciar las obras en diciembre de ese mismo año, plazo más que dudoso".

Para la alcaldesa de Ermua, Beatriz Gámiz, "lo que hemos escuchado hoy no son explicaciones, son excusas". "La Diputación vuelve a incumplir sus compromisos y a retrasar, una vez más, el inicio de unas obras que llevamos demasiados años esperando. Ermua está harta de promesas que nunca se cumplen", ha asegurado.

Desde el Ayuntamiento han recordado que lo manifestado por Alzaga "contradice los plazos comprometidos públicamente por la propia Diputación y por responsables institucionales anteriores".

FALTA DE RESPETO

El Consistorio ha explicado que en los últimos meses se han remitido "numerosas comunicaciones formales" a la Diputación de Bizkaia para solicitar información actualizada sobre el estado del proyecto, los plazos de redacción y la tramitación ambiental, pero "buena parte de estas cartas -remitidas entre diciembre de 2024 y julio de 2025- no han recibido respuesta", lo que, a su entender, supone "una falta de responsabilidad institucional y de respeto hacia la ciudadanía" de Ermua.

En palabras de su alcaldesa, "hemos sido rigurosos, leales y persistentes. Hemos pedido información con respeto y por los cauces institucionales, y casi siempre hemos recibido silencio o respuestas incompletas. Eso no es manera de tratar a un municipio que lleva años soportando el tráfico pesado en su casco urbano".

Beatriz Gámiz ha subrayado que "cada nuevo retraso tiene consecuencias directas en la vida de nuestra gente: más ruido, más inseguridad y menos descanso". "Mi lugar está con mis vecinos y vecinas", ha dicho, advirtiendo de que, "si la Diputación no reacciona", el Ayuntamiento saldrá a la calle junto a la ciudadanía de Ermua.

La regidora municipal ha confirmado que el Ayuntamiento ya trabaja en el diseño de un calendario de movilizaciones y acciones de protesta, junto con los grupos municipales y agentes vecinales, para exigir a la Diputación que "cumpla sus compromisos" con el municipio que gobierna.

"Ermua no pide privilegios, pide respeto. La paciencia de este pueblo se ha agotado, y no vamos a quedarnos de brazos cruzados ante un nuevo incumplimiento. Es hora de hechos, no de palabras", ha insistido.