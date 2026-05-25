ErNE denuncia el señalamiento en redes sociales hacia ertzainas y exige responsabilidad política al entorno de EH Bildu

BILBAO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ErNE ha denunciado el "acoso y señalamiento" que agentes de la Ertzaintza están sufriendo "nuevamente" en redes sociales tras actuaciones "realizadas en el ejercicio de sus funciones" y ha exigido "responsabilidad política" al entorno de EH Bildu.

En un comunicado, ha calificado de "especialmente grave" el papel que, a su juicio, "desempeñan EH Bildu y determinados sectores de su entorno, cuyos históricos discursos de confrontación y permanente señalamiento hacia todo aquel que no comparte sus postulados contribuyen a generar un clima que termina situando a los policías vascos en el foco del ataque público".

"Siempre han demostrado una gran habilidad para generar un problema, alimentar la tensión y posteriormente utilizar las consecuencias para atacar a quienes trabajan para resolverlo".

Según ha indicado, acontecimientos como los vividos en los incidentes de Loiu con miembros de la flotilla y, "más tras conocerse la vinculación con condenas por pertenencia a ETA de alguno de sus actuantes, difícilmente parecen surgir de manera espontánea".

"Muchas situaciones de este tipo responden a dinámicas previamente pensadas, dirigidas a provocar tensión, generar imágenes y construir posteriormente un relato interesado con el que volver a colocar a todos los policías vascos en el centro de la polémica", ha añadido.

A su juicio, resulta "especialmente chocante" que quienes se presentan como defensores de los derechos humanos a miles de kilómetros "no tengan reparo en volver a colocar a sus propios vecinos en la diana, como si las vulneraciones de derechos solo existieran cuando las hacen otros".

"Porque señalar públicamente a policías no es un juego ni una simple crítica política: tiene consecuencias reales. Estas campañas generan un riesgo evidente para la seguridad, la tranquilidad y la vida personal de compañeros y compañeras, extendiendo además ese daño a sus familias y entornos más cercanos", ha añadido.

ErNE, que ha afirmado que la crítica es "legítima", ha indicado que "el acoso y el señalamiento ponen en riesgo a profesionales y familias". Por ello, seguirá defendiendo a todos los agentes frente a cualquier "campaña de hostigamiento derivada del ejercicio de su trabajo" y, de la misma manera, denunciará en el Juzgado "cualquier ataque que vulnere la legalidad contra los agentes".