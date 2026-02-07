ErNE pide OPEs de la Ertzaintza "que respondan al nivel de la institución y compromiso" de los aspirantes

OPE de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

BILBAO 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ErNE ha pedido que la organización de las OPEs de la Ertzaintza "responda al nivel que exige la propia institución y al compromiso demostrado por quienes desean incorporarse a ella", y ha calificado de "grave fallo" el retraso de una hora y cuarto en el inicio del examen ante la gran afluencia de asistentes a la OPE de este sábado en el BEC de Barakaldo.

En un comunicado, se ha referido, de esta manera, a la "falta de previsión" que ha provocado un retraso en el inicio del examen, al que han acudido el 86% de las personas inscritas. "Se ha producido un grave fallo. Esta situación ha creado confusión y no favorece para nada a que los resultados de la oposición sean lo garantes que tienen que ser", ha expresado.

Así, cree necesario que las OPEs "respondan al nivel que exige la propia institución y al compromiso demostrado por quienes desean incorporarse a ella", con procesos selectivos "bien planificados, respetuosos y acordes con la relevancia del servicio público al que aspiran".

ErNE ha concluido asegurando que se pone a disposición de todos los aspirantes y ha pedido que "este tipo de fallos sean subsanados para siguientes ocasiones".