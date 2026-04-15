Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina protagonizan 'Viejos tiempos' en el Arriaga

Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina protagonizan 'Viejos tiempos'. - TEATRO ARRIAGA/JAVIER MANTRANA

BILBAO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina protagonizarán 'Viejos tiempos', de Harold Pinter, desde este próximo viernes y hasta el domingo en el Teatro Arriga de Bilbao, con un montaje dirigido por Beatriz Argüello.

Según han explicado desde el teatro bilbaíno, 'Viejos tiempos' es una de las obras cumbre de la dramaturgia del autor británico Harold Pinter, "un ejemplo de cómo la imaginación y el recuerdo pueden afectar a nuestra visión del pasado y a la forma de vivir el presente". Escrita en 1971, fue estrenada por la Royal Shakespeare Company bajo la dirección de Peter Hall.

La obra de Pinter, Premio Nobel de Literatura en 2005, llega al Arriaga en una versión de Pablo Remón. Beatriz Argüello se encarga de la dirección del montaje, que interpretan Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina.

El montaje narra la visita de Anna, amiga de juventud de Kate, a la casa donde esta última vive con Deeley, su marido. "La inesperada aparición de la mujer, veinte años después, detona un juego de sospechas, celos, deseo y dudas, donde la frontera entre la realidad y la fantasía se desdibuja", han avanzado desde el teatro bilbaíno.