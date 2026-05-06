Eroski cierra 2025 con un beneficio neto de 47 millones, un 33,1% menos y supera los 6.000 millones de facturación

La CEO del grupo Eroski, Rosa Carabel, y el director financiero, Josu Mugarra, presentan los resultados de 2025 - EUROPA PRESS

BILBAO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Eroski ha cerrado las cuentas de 2025, a 31 de enero de 2026, con un beneficio neto de 47 millones, un 33,1% menos que el ejercicio anterior debido al gasto asociado a su proceso de reordenación financiera culminado el pasado año, mientras que la facturación se ha elevado a 6.081 millones, lo que supone un incremento del 3,3% en sus ventas brutas.

Estos datos han sido dados a conocer esta tarde por Eroski en una comparecencia en la que ha estado presente la CEO del grupo, Rosa Carabel, y el director financiero, Josu Mugarra, quienes han subrayado que en el ejercicio se ha culminado la "normalización" de su estructura financiera.

En términos operativos, han destacado que el Grupo mantiene una evolución positiva, con un beneficio operativo de 252 millones, un 3,1% superior al del ejercicio anterior, consolidando "la mejora progresiva de la actividad ordinaria".

Sus resultados antes de impuestos ascienden a 85 millones y, tras el gasto de 38 millones en concepto de Impuesto sobre Sociedades, el resultado neto positivo se sitúa en 47 millones de euros, un 33,1% inferiores al ejercicio anterior, como consecuencia del gasto financiero no recurrente asociado al proceso de reordenación financiera acometido durante el ejercicio.

"2025 marca un punto de inflexión en la trayectoria de Eroski. Cerramos un ciclo exigente y lo hacemos con un negocio sólido, una base financiera normalizada y la confianza para abordar una nueva etapa de crecimiento, siempre fieles a nuestro modelo cooperativo y a nuestro compromiso con las personas", ha afirmado la CEO del grupo Eroski, Rosa Carabel.

En su comparecencia, los responsables del grupo distribuidor han manifestado que estos resultados reflejan la "solidez" de la actividad del grupo "en un entorno de consumo exigente y competitivo" y ha destacado que en 2025 han cerrado el proceso de reordenación financiera del Grupo, que ha permitido "reordenar y normalizar definitivamente su estructura financiera tras años de desapalancamiento", lo que conlleva "una mejora significativa en el perfil de la deuda, con vencimientos más equilibrados y un menor coste financiero".

Ello abre una nueva etapa en Eroski, que se centrará en el crecimiento y la mejora de su competitividad, con una posición financiera "más sólida y estable".

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